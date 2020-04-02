Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: врачей роддома, где выявили зараженную роженицу, отправили на самоизоляцию

Все медицинские работники, контактировавшие с роженицей из горбольницы №11, у которой обнаружили COVID-19, отправлены на самоизоляцию. Это последние новости на 2 апреля 2020 года о коронавирусе в Барнауле.

Напомним, о болезни женщины стало известно в четверг, 2 апреля. Она стала четвертой зараженной в Барнауле. Ее статус был подтвержден в новосибирской лаборатории "Вектор". После этого ее перевели в горбольницу №5, где находятся также другие пациенты.

Как сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на региональный Минздрав, малыш женщины, находится под наблюдением медицинских работников Городской больницы №11. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

В настоящий момент произведен забор анализа у ребенка, который направлен в ПЦР-лабораторию. О его результатах будет сообщено дополнительно.

Тем временем, жители Алтайского края, прилетевшие из Бангкока в Новосибирск, останутся у соседей на карантин. Речь идет о 17-ти жителях нашего региона. Они останутся в обсерваторах города, подготовленных специально для профилактики коронавирусной инфекции.

Для этого власти Новосибирска выделили оздоровительные центры «Обские зори» и «Лунный камень». Там обеспечено соблюдение противоэпидемического режима, они находятся под охраной. Под медицинским наблюдением жители Алтайского края проведут 14 дней.

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