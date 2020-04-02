2020-04-02T08:15:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: четвертой заболевшей стала только что родившая женщина

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 апреля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Минздрав Алтайского краяФото: Минздрав Алтайского края
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020 – выявлен новый случай инфицирования. Об этом сообщает Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Зараженного пациента доставили городскую больницу N 5 Барнаула. Это четвертый случай в Алтайском крае. Положительный результат анализа подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Заболевшая женщина накануне родила ребёнка в Родильном доме КГБУЗ "Городская больница N 11" города Барнаула. Мама переведена в "Городскую больницу №5 города Барнаула.", за ребёнком осуществляется непрерывное наблюдение медперсоналом роддома, - сообщает оперштаб.

В настоящее время, по информации Минздрава Алтайского края, состояние всех четверых зараженных новой коронавирусной инфекцией - удовлетворительное.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг всех контактных лиц.

Также сегодня появилась оперативная информация, что в среду, 1 апреля, в Новосибирск прибыл борт с отдыхающими из Таиланда. Среди них 17 жителей Алтайского края. Все они оставлены в обсервации в одном из санаториев Новосибирска. В Барнаул они попадут после 14-ти дневной изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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