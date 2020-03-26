2020-03-26T07:35:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр труда и соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина улетела в Таиланд

На 25 марта в этой стране резкий рост количества зараженных коронавирусом
БОРЗОВ Денис
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Министр труда и соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. Фото: сайт АКЗСМинистр труда и соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. Фото: сайт АКЗС
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Министр труда и соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина решила отдохнуть в Таиланде. На 25 марта там зафиксировано 934 случая заболевания коронавирусом. В правительстве региона уточнили, что она предупредила Виктора Томенко о месте своего отдыха. После отпуска Оськина будет расслабляться две недели, самоизолируясь.

Как сообщает «Банкфакс», информацию о поездке Оськиной подтвердил Дмитрий Негреев. Кстати, о необходимости уведомить о своем возвращении власть пассажирам сообщают еще в самолете. Каждый человек, который возвращается с отпуска или дел за рубежом, сдает анализ, после которого принимается решение о самоизоляции или госпитализации.

Если гражданин нарушит режим, ему грозит административная или уголовная ответственность. Все зависит от последствий прогулки. Если носитель станет источником инфекции и специально нарушит режим, его могут посадить в тюрьму на пять лет.

На 25 марта в Таиланде 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией, только за последние сутки было зафиксировано 107 новых. Четыре человека умерли, но у них были и другие болезни.

Таиланд сейчас на втором этапе распространения коронавируса с ограниченной местной передачей. Тем не менее, в стране резкий рост количества подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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