Щенок, которого выбросили в завязаном мешке на мусорку, попал на Первый канал

Жительница Алтайского края Наталья Подолян и ее знаменитая собака Молли стали героями очередного выпуска программы на Первом канале «Видели видео?». Съемки накануне прошли в Москве, его покажут в эфире в ближайшее время.

История этой милой собачки, мимо которой нельзя пройти, не улыбнувшись, началась очень печально. Щенка в январе этого года нашли в Бийске в уличном мусорном баке. Собака была завязана в мешок со строительным мусором, когда ее случайно обнаружил один из местных жителей. Мужчина гулял со своими питомцами и те, почуяв неладное, начали громко лаять.

Вскоре выброшенный щенок обрел новый дом, ее забрала к себе бийчанка Наталья Подолян. У этой доброй женщины уже живет две собаки, а Молли (так назвали новенькую) стала третьей.

Наталья Подолян и Молли. Фото: Яна Студеникина

— Я не могла поступить по-другому, сердце кровь обливалось, когда увидела ее в этом мешке. Не разу ни пожалела, что взяла третью собаку, теперь скучать мне не приходится, — рассказала Наталья.

Вскоре история спасения Молли разлетелась по интернету, и собака стала настоящей звездой! Люди со всего Алтайского края стали писать Наталье и ее дочери Юлии (именно она выбрала имя четвероногой милашке) слова восхищения. А потом слухи об алтайском найденыше дошли и до Первого канала, Молли и ее хозяек позвали на съемки передачи «Видели видео?».

— Мы попали в тематический блог «Второй шанс», там были и другие душещипательные истории. Но Молли никого не оставила равнодушным, все умилялись ей, эксперты и ведущий говорили нашей девочке комплименты. Она нормально перенесла съемки, только конечно лаяла немного на камеры и других собак, а так чувствовала себя вполне комфортно, — добавила Юлия Подолян.

Юлия и Наталья Подолян с Молли на передаче «Видели видео?». Фото: www.instagram.com/hey_jul

Мама девушки, Наталья, вспоминая всю эту историю с самого начала, не смогла сдержать эмоций. Говорит, ком в горле встал, когда снова показали видео, чуть не расплакалась на камеру.

— Очень рада, что нас позвали на съемки, это был интересный опыт. Да и Молли вдоволь нагулялась по Москве. Я надеюсь, что человек, который несколько месяцев назад выбросил ее на мороз в мешке, увидит этот выпуск и может у него хоть немного проснется совесть, — подытожила жительница Бийска.

Этот хэппи-энд выйдет в эфир Первого канала весной, а пока поумиляться Молли можно в профиле Натальи Подолян в Instagram.

Юлия и Наталья Подолян с ведущим передачи «Видели видео?» Алексендром Смолом. Фото: www.instagram.com/hey_jul

Кстати, наших земляков и их забавных питомцев не в первый раз зовут на съемки «Видели видео?». В одном из февральских выпусков показали непоседливую хорька Асю, которая живет у Павла Чеботарева. Тогда зрители смеялись над тем, как хорек обустроила свое жилище. Ася разорвала восемь рулонов туалетной бумаги и безмятежно спала на этой мягкой самодельной подстилке.

А в 2018 году одним из героев этой программы стал лебедь Жорка из барнаульского зоопарка. В ролике он «жаловался» директору Сергею Писареву на свои печали.

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