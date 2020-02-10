Хорек из Барнаула умилил зрителей Первого канала

Непоседливую Асю вместе с хозяином Павлом Чеботаревым пригласили на съемки нового выпуска известного проекта «Видели видео?» на федеральном канале. Зрителям показали, как хорек обустроил свое жилище восемью рулонами туалетной бумаги, и рассказали о других его шалостях.

На съемки в Москву Ася приехала с заместителем директора барнаульского зоопарка Александром Чеботаревым и его братом Павлом, у которого она и живет.

Запасливый хорек. Видели видео? Фрагмент выпуска от 09.02.2020.Видео с сайта Первого канала

- В детстве, когда мы еще жили в Казахстане, друзья родителей нашли хорька и отдали нам. И с тех пор эта ностальгия и любовь к животному, видимо, осталась. Я же работаю в зоопарке и у нас в том году был беби-бум, родилось почти 80 малышек. И вот когда брат в очередной раз приехал к нам в гости, увидел такую красавицу и влюбился. Говорит, можно я ее заберу домой и подарю сыну. И вот выбрали это чудо, которое хулиганит, - рассказал гостям студии Александр Чеботарев.

И действительно, хорек оказался непоседливым. Зрителям включили видео, на котором отчетливо видны «успехи» Аси. Она решила обустроить свое жилище и для этого разорвала восемь рулонов туалетной бумаги. Действительно, по мягкому бегать удобнее и интереснее.

И это не единственный ролик, который заставил умиляться зрителей. Также показали, как Ася любит спать.

- Мы ее все очень любим, и она с нами всегда ласковая. Кстати, Ася любит найти норку для сна, часто находим ее под одеялом, - комментирует очередной домашний ролик Павел Чеботарев.

На нем хорек дремлет, свернувшись в калачик. А когда Асю гладит хозяин, она мило зевает, как ребенок, и продолжает дальше спать. Этот момент, конечно, вызвал у гостей студии немало улыбок и вздохов умиления.

Еще про барнаульского хорька рассказали, что она больше любит мыться в бане, а вот из тазика пытается сбежать. А между плитой и шкафом в квартире Чеботаревых у Аси есть потайное место. Там она любит есть мясо, которым ее угощают заботливые хозяева.

Напомним, хорек Ася стала не первой барнаульской героиней в проекте «Видели видео?» В 2018 году героем программы стал лебедь Жорка из барнаульского зоопарка. На видео он «пожаловался» директору Сергею Писареву на все свои печали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Серый Крыс Роджер предсказал, каким будет 2020 год

По восточному календарю 2020-й - год Крысы. По словам астрологов, это первое животное, начинающее двенадцатилетний цикл. «Комсомолка» решила погадать на настоящей крысе – что же нас ждет в этом году (подробнее)