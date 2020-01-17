В Бийске в мусорном мешке на помойке мужчина нашел живого щенка

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:25:07+03:00

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Во время прогулки с собаками бийчанин Александр Шимановский нашел на помойке завязанного в мусорный мешок щенка. Породистую собаку отогрели, накормили и нашли нового хозяина. Об этом сообщает «АиФ-Алтай».

Это произошло 16 января в Бийске на пересечении улиц Горно-Алтайской и 8 марта. Когда собаки Александра стали крутиться возле мусорного бака и лаять, мужчина обнаружил страшную находку.

- В баке лежал сильно связанный мусорный мешок. Я достал телефон (мало ли что) начал разворачивать и снимать. Внутри оказался трясущийся щенок и строительный мусор. Каких-то записок в пакете не было. Собака оказалась очень чистой, породистой, - рассказал Александр Шимановский.

После щенка отнесли домой, покормили и отогрели. Благодаря посту в социальных сетях удалось быстро найти и нового хозяина для милого найденыша. Девочке дали имя – Молли и у нее появилось сразу два друга.

- Когда посмотрела видео, увидела глаза этой собачки, мое сердце екнуло, полились слезы. Я поняла, что если ее сейчас не заберу, то никогда не прощу себе этого. У меня уже есть два той-терьера – Софа и Сэм. Софа равнодушно отнеслась к появлению Молли в нашем доме. А вот Сэм обрадовался, стал ухаживать за ней, играть, - поделилась новая хозяйка Молли Наталья Подолян.

К слову, Александр написал заявление в полицию, чтобы виновных наказали.

ИСТОЧНИК KP.RU