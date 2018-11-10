Барнаульский лебедь Жора стал звездой Первого канала

Лебедь из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» станет героем очередного проекта Первого канала. Видео с его участием покорило столичных продюсеров.

- Это новый проект Первого канала «Видели видео?» Его ведущим является шоу-мен Александр Смол, - рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев. – Суть этой передачи заключается в том, что авторская группа отыскивает в электронных средствах массовой информации ролики, связанные с жизнью животных. Героев видео, набравших наибольшее количество просмотров, они приглашают к себе в студию.

Уже непосредственно в студии сидят эксперты, которые вместе с героями еще раз просматривают этот ролик и потом задают им вопросы.

- Мы попали туда благодаря ролику, где я разговариваю с лебедем Жорой. Он вызвал у экспертов умиление. Также в этой же передаче обсуждали еще одно видео, но какое именно я не имею права говорить до момента выхода передачи в эфир, - предупреждает собеседник.

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Съемки одной передачи продолжались четыре часа. Нашим героям удалось встретить в «Останкино» много интересных знаменитостей, так что впечатлений от поездки масса.

- За всю свою жизнь такого количества аплодисментов наш зоопарк не получал, по-моему, никогда. Студия была полная, - признается Сергей Викторович. – Среди экспертов там были актеры Александр Пашутин и Олег Акулич, а также актриса и телеведущая Елена Старостина. Они задавали нам вопросы, а мы отвечали. Когда показывали наш ролик, собеседники выбрали тему «спасение животных». Это было очень актуально, потому что в свое время мы сами спасли лебедя Жорку и пеликанов.

Кстати, авторы передачи прониклись историей барнаульского зоопарка. В итоге именно про него записали около 40 минут беседы. Только, увы, в конечную версию войдет не все.

- Они сами сказали, что у них впервые такие герои, с которыми можно сделать целых две программы. На что мы нескромно ответили: «А вот делайте!» В ответ мы пригласили их в наш зоопарк в гости. Олег Акулич сказал, что летом обязательно к нам приедет. Так что ждем его с удовольствием в следующем году, - рассказал Сергей Писарев.

В эфир передача про барнаульский зоопарк и его эмоциональных обитателей выйдет не раньше декабря. О дате нас обещали оповестить заранее.