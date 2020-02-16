Чудесная история парня, который благодаря доброму делу стал миллионером, попала на Первый канал

История рождественского чуда 13-летнего Вани из Камня-на-Оби разлетелась по всей России. Мальчик 7 января заплатил в автобусе за незнакомую маму с ребенком на руках. Хороший поступок сделал паренька миллионером. Оказалось, что девушка – известный блогер, и она с лихвой отблагодарила сибиряка. Сегодня, 16 февраля, эту историю показали в программе «Видели видео?» на Первом канале.

Инста-леди

Блогер, Наталья Мишина рассказала, что тоже воспитывает сына. При этом она активно ведет Инстаграм, где повествует о тяготах молодой мамы, интересных случаях и своей жизни. На момент акта благотворительности на блогершу было подписано около 600 тысяч человек. Сейчас число ее последователей увеличилось до 730 тысяч.

Сейчас Наталья Мишина живет в культурной столице России. На новогодние праздники она приезжала в родной город – Камень-на-Оби, где и решила одарить сибирского мальчика.

Блогерша ехала с сыном в автобусе, но не оплатила проезд вовремя – не успела усесться. Водитель начал нервничать и требовать деньги за проезд. Мишина подошла, чтобы оплатить поездку, но выяснилось, что за нее уже заплатил Ваня.

Девушка удивилась, подсела к подростку, узнала его имя, школу, в которой он учится, и что его отец погиб. По ее словам, мальчик сразу сказал ей, что в их семье «принято заботиться друг о друге». А когда мальчик увидел, что девушка нуждается в поддержке, он сразу же заплатил. Тогда Наталья Мишина решила отблагодарить юношу, но тот быстро ретировался, когда объявили его остановку.

Новогоднее чудо

Наталья через старых знакомых и интернет начала искать Ваню. Его помог найти классный руководитель, тот назвал и фамилию, и место жительства героя. Инстаблогерша купила фрукты и поехала к маме мальчика, чтобы сказать спасибо за воспитание сына.

Две одинокие мамы пообщались, и Мишина решила помочь семье с помощью подписчиков. Мама Вани рассказала ей, что семья не может потянуть ремонт квартиры. В итоге девушка опубликовала пост с номером карты Татьяны и собрала средства на ремонт.

Неожиданно всего за сутки на карту сибирской мамы-одиночки поступили почти полтора миллиона рублей.

Внезапный «хейт»

Казалось бы, хэппи-энд, но и тут не обошлось без ложки дегтя. Наталья Мишина пожаловалась, что на нее ополчились и «захейтили» (обрушили свою ненависть прим.авт) пользователи соцсетей.

По ее словам, недоброжелатели начали юлить, мол семья из Алтайского края не такая уж нуждающаяся, и ей стоило помочь кому-то другому. Об этом она рассказала в своем Инстаграме.

- Мне больно все это читать. Людям не нравится, что я подарила чудо мальчику, а не «действительно нуждающимся», — написала Мишина.

Также недовольные пользователи сети обвинили блогершу в том, что она комментировала ситуацию в СМИ, якобы желая пропиариться.

- Алло, ребят! Чудесам плевать на справедливость. Они просто есть, независимо от чьих-то оценочных суждений. Двоечники будут получать пятерки. Стюардессы будут выходить замуж за миллионеров. Подснежники будут распускаться в январе. А селф-мейд блогерша «Бьютифулмам» будет воспитывать «дочь Мишу», - написала девушка, ответив на нравоучения о том, что она «неправильно» воспитывает сына.

Остается надеяться, что после таких претензий в сети люди вдвойне будут стараться творить добро, несмотря на весь «хейт».

Передача станет доступна вечером 16 февраля на сайте Первого канала.

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