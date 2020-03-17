Как алтайские учителя относятся к возможному дистанционному обучению

Школьные каникулы на Алтае начнутся на несколько дней раньше - с 20 марта. Причина тому - профилактика коронавируса, который уже добрался до соседней Кемеровской области. А после каникул, как впрочем, и до них, родители будут сами решать, отправлять чадо в школу или нет. Для этого достаточно предупредить школьное руководство. Таким детям обещают обеспечить дистанционное обучение. Кроме этого каждый ВУЗ региона решает самостоятельно, переводить студентов на дистанционное обучение или нет.

- Дистанционная форма обучения реальна, - говорит Генриетта Татарникова, директор барнаульской гимназии № 42. - Но ученики должны быть готовы к самоорганизации, дисциплине. Конечно, обучение «глаза - в глаза» лучше, но это же мера временная.

По словам директора, дистанционное обучение для их гимназии – не проблема.

- Мы используем эту форму в ряде случаев, к примеру, для детей, которые уезжают на соревнования, для ребят, которые находятся на надомном обучении, - рассказала Генриетта Викторовна.

Фарида Габдраупова, педагог дополнительного образования барнаульской гимназии № 85, тоже считает, что в дистанционном обучении нет ничего сложного.

- Если угроза коронавируса есть, и будет принято решение учить таким образом, то лучше так, чем никак, - считает педагог. - В школах есть такие формы обучения, к тому же, многие учителя имеют опыт дистанционного репетиторства.

Надежда Брылякова: ученики начальной школы очень нуждаются в живом присутствии педагогаФото: из личного архива героя(ев) публикации

А вот Надежда Брылякова, учитель начальных классов лицея № 86, считает, что дистанционная форма обучения будет неэффективной для самых маленьких школьников.

- Старшеклассники вполне успешно смогут освоить учебную программу дистанционно. Чего, к сожалению, нельзя сказать о младших школьниках, - говорит учитель. - Организовать для них дистанционный курс, пусть даже недельный, очень трудоемко и, на мой взгляд, неэффективно.

По словам Брыляковой, не все дети в совершенстве владеют навыками использования компьютерных технологий, многих в этом целенаправленно ограничивают родители.

- На личном опыте могу сказать точно - ученики начальной школы очень нуждаются в живом присутствии педагога, как с образовательной, так и с воспитательной точки зрения, - подчеркнула педагог. - Маленькие дети не умеют учиться самостоятельно, поэтому, целесообразнее просто предоставить им дополнительную неделю каникул - мы можем себе это позволить, потому что все диктанты и контрольные работы, влияющие на четвертную отметку, уже написаны. А там видно будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казахстан не пускает к себе по российскому паспорту из-за коронавируса

С 16 марта Казахстан ввел ограничение пропуска для граждан России. Теперь проехать в республику можно только по загранпаспорту. Для многих жителей Алтайского края это весьма актуально, так как регион граничит с Казахстаном (подробнее)

В Барнауле из-за коронавируса отменили городской праздник «Крымская весна»

11 марта Всемирная организация здравоохранения обновила статус коронавируса. Теперь он считается пандемией – болезнью мирового масштаба (подробнее)

«Помогите сдать билеты»: с чем обращаются на алтайскую «горячую линию» по коронавирусу

В Алтайском крае открыта «горячая линия» для тех, кто вернулся из зараженных коронавирусом стран. Организовал ее региональный Роспотребнадзор (подробнее)