2020-03-16T10:50:49+03:00
Общество

Каникулы для алтайских школьников начнутся раньше из-за коронавируса

На данный момент в крае отсутствуют заболевшие новым вирусом
Анастасия Корягина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дистанционное обучение.Дистанционное обучение.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Каникулы в школах Алтайского края начнутся на неделю раньше — 20 марта. Это одна из мер профилактики коронавируса. До начала и после завершения каникул родители будут вправе самостоятельно решать, отправлять ребёнка в школу или нет. Для этого достаточно уведомить руководство школы. Таким детям обеспечат дистанционное обучение, сообщает минобрнауки региона.

Введение дистанционного обучения по всему краю будет зависеть от степени распространения коронавируса и готовности образовательных организаций.

Руководителям образовательных организаций рекомендовали усилить меры профилактики и обеспечить качественную дезинфекцию помещений, сократить продолжительность учебного дня, отменить массовые мероприятия.

Специалисты краевого минобра ведут переговоры с ведущими платформами онлайн-образования. Учителям окажут всестороннюю помощь.

В колледжах и вузах также усилены меры профилактики и дезинфекции учреждений. За ними остается право индивидуально принимать решение о переходе на дистанционное обучение.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что ресурс Российской электронной школы содержит свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступен всем учебным организациям.

На данный момент в крае отсутствуют заболевшие коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайский губернатор провел заседание штаба по предупреждению распространения коронавируса

По официальным данным, 220 жителей края попали под наблюдение медиков после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания (подробнее)

Жители Алтайского края активно интересуются коронавирусом

«Коронавирус» — самый популярный запрос в Яндексе за неделю (подробнее)

«Пропейте противовирусные»: что советуют в аптеках для защиты от коронавируса

Корреспондент «Комсомолки» провела рейд по аптекам Барнаула (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Паводок на подходе: в Алтайском крае стремительно тает снег
Силовики провели обыски в администрации Барнаула и задержали вице-мэра
Алтайские вузы переходят на дистанционное обучение
Женщина из Барнаула лишилась денег при покупке пианино
Глава алтайских фермеров заявил о текучке кадров даже с зарплатами по 70 тысяч рублей
Запущен новый портал для стартапов
Каникулы для алтайских школьников начнутся раньше из-за коронавируса
В Алтайском крае два дня будут перекрывать трассы из-за военных
Ремонты и температура в квартирах: энергетики ответили на вопросы барнаульцев
На Алтае пьяный пенсионер избил соседку из-за спора по поводу уборки снега
Кандидат экономических наук стала новым замом главы Барнаула
Барнаулец зажег на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!»
Русская рулетка: в Барнауле снег сломал строительное ограждение
Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9% годовых
Алтайский судья обжаловал свой приговор по делу о взяточничестве
Фейк? В соцсетях распространяют фото, как алтайские дети чистят дорогу для школьного автобуса
На Алтае спасли косулю Сему с ножевыми ранениями
Бывшего главврача алтайской больницы обвиняют в получении взятки
Барнаульский рэпер Зомб спел с Джиганом
"Дом может уйти под воду": в Instagram алтайского губернатора поступают жалобы
В Алтайский край пришла мартовская "жара"
Женщина без прав сбила двух коров на Алтае
Шукшинский кинофестиваль станет международным