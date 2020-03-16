Каникулы для алтайских школьников начнутся раньше из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T10:50:49+03:00

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Каникулы в школах Алтайского края начнутся на неделю раньше — 20 марта. Это одна из мер профилактики коронавируса. До начала и после завершения каникул родители будут вправе самостоятельно решать, отправлять ребёнка в школу или нет. Для этого достаточно уведомить руководство школы. Таким детям обеспечат дистанционное обучение, сообщает минобрнауки региона.

Введение дистанционного обучения по всему краю будет зависеть от степени распространения коронавируса и готовности образовательных организаций.

Руководителям образовательных организаций рекомендовали усилить меры профилактики и обеспечить качественную дезинфекцию помещений, сократить продолжительность учебного дня, отменить массовые мероприятия.

Специалисты краевого минобра ведут переговоры с ведущими платформами онлайн-образования. Учителям окажут всестороннюю помощь.

В колледжах и вузах также усилены меры профилактики и дезинфекции учреждений. За ними остается право индивидуально принимать решение о переходе на дистанционное обучение.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что ресурс Российской электронной школы содержит свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступен всем учебным организациям.

На данный момент в крае отсутствуют заболевшие коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU