В Барнауле из-за коронавируса отменили городской праздник «Крымская весна»

11 марта Всемирная организация здравоохранения обновила статус коронавируса. Теперь он считается пандемией – болезнью мирового масштаба. В этот же день власти Алтайского края объявили об отмене городского масштабного праздника «Крымская весна», который был запланирован на 15 марта.

Плавали, знаем

12 марта, в четверг в Барнауле состоялось заседание комитета АКЗС по здравоохранению и науке. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов призвал людей излишне не беспокоиться и не наводить панику по поводу коронавируса - межведомственная комиссия разработала план борьбы с распространением инфекции.

- Коронавирус – не новая болезнь. Изначально панику подняли из-за высокой летальности. Но далее с ней научились справляться. Сейчас летальность находится на уровне 3%, - заявил Дмитрий Попов.

Но на всякий случай массовые торжества в Барнауле решили отменить. В ряде регионов, в том числе на Алтае, отменен праздник «Крымская весна».

- Отмена связана с профилактикой распространения короновируса. В Алтайском крае это отягчается ещё и превышением эпидемиологического порога по ОРВИ. В регионе заболеваемость превышает его на 23,0%, хотя уровень и пошел на спад, - отмечают в пресс-службе правительства региона.

10 марта в крае сняты ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу. Постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Значит, когда регион окончательно «выздоровеет» и планка заболеваемости упадет ниже эпидпорога, массовые мероприятия вернутся на Алтай.

Того же мнения придерживаются и в администрации Барнаула. Пресс-служба доложила, что ожидать отмены массовых мероприятий не стоит, в том числе спортивных.

Под присмотром

Сейчас в Алтайском крае 44 человека находятся «под домашним арестом» попросту говоря, на карантине из-за подозрения на коронавирус. Дюжина из них вернулась из Китая, 16 – из Кореи и еще 16 человек - из Италии. С ними ежедневно связывается лечащий врач, чтобы контролировать симптомы.

- Две недели люди наблюдаются у терапевта. Бесконечно за ними следить, конечно, не будут. Мы работаем по официальным данным КНР, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, где прописан именно такой порядок. На десятый день они сдадут анализы, чтобы знать наверняка, что они выздоровели, - успокаивает начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны алтайского Роспотребназдора Ольга Егорова.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов отметил, что крайняя дата карантина – 22 марта. В этот день закончится карантин у тех, кто сейчас под подозрением. Картину могут испортить новые температурящие или чихающие, прибывшие из стран, где бушует коронавирус.

Для дополнительной защиты в регионе определились с местом для инфекционного госпиталя. База, где будут следить за пациентами с коронавирусом, разместится в Барнауле в здании горбольницы №5. Там уже заготовлены спецкостюмы, дезинфицирующие растворы и медикаменты.

Кстати, пока нет вакцины от коронавируса, с ним борются теми же препаратами, что и с ВИЧ-инфекцией. Это позволяет стабилизировать состояние больных и в целом дает положительные результаты.

Справка КП

По состоянию на 12 марта, в России 20 официально зарегистрированных случаев коронавируса. Среди заболевших - два жителя КНР, один - итальянец, остальные – россияне.

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Горячая линия по коронавирусу

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27. В выходные дни обратиться можно по телефону: 8 (3852) 24-32-51.

Номер телефона той же линии, но ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»: 8 (3852) 50-30-47, 8 (3852) 50-30-49. В выходные дни обратиться можно по телефону: 8 (3852) 50-30-43.

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