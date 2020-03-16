Появилось видео задержания вице-мэра Барнаула Сергея Демина

СУ СКР по Алтайскому краю опубликовал видео задержания вице-мэра Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. 16 марта его посадили в СИЗО после предъявления обвинения во взяточничестве.

На кадрах запечатлена двухэтажная кирпичная усадьба с чердаком, дворовые постройки, показано внутреннее убранство дома — видны красивый камин, бильярдный стол, коллекция декоративных тарелочек.

Вице-мэра допрашивают, а затем выводят из дома уже в наручниках, где сажают в минивен. На следующих кадрах его уже ведут в грузовую машину с опознавательными знаками полиции. Ему помогают забраться в кузов — очевидно, ступенька слишком высокая, и в наручниках залазить неудобно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/766680" frameborder="0"></iframe> Задержание Сергея Демина.Видео: СУ СКР по Алтайскому краю

Как уже сообщала «Комсомолка», СУ СКР по Алтайскому краю возбудил против чиновника уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2019 году Демин, действуя сговоре с генеральным директором «Барнаулкапстроя» Александром Канаковым, получил от предпринимателя взятку в размере 2 млн 900 тыс. рублей. Денежные средства предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к организации со стороны администрации города.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. Следователи и оперативники ФСБ провели обыски по месту жительства и на рабочем месте чиновника. Сергея Демина заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Интересно, что Демин ранее возглавлял «Барнаулкапстрой». Кроме того, сейчас в крае расследуют уголовное дело против последнего руководителя этой компании — Александра Канакова. Его задержали раньше, в конце февраля, и также обвиняют во взяточничестве. Следствие считает, что с июля по сентябрь 2019 года Канаков получил лично от директора одной из фирм 3 млн рублей.

Что известно о Сергее Демине

Сергей Демин родился 1 октября 1963 года в Ростове-на-Дону. В 1964 году его семья переехала в Славгород, а затем в Яровое. Трудовую деятельность начал в 1981 году на Славгородском заводе кузнечно-прессового оборудования токарем. В 1981-1983 годах служил в армии.

В 1988 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова. Работал инженером-конструктором барнаульского филиала компании «Промстройпроект». С 1992 по 2001 года трудился замначальника, начальником управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Барнаула. С 2001 года работал в мэрии краевой столицы, курировал строительство, архитектуру, газификацию.

С февраля 2011 года по декабрь 2015 года — главный инженер в ведущих строительных компаниях города. С декабря 2015 года по январь 2017 года — генеральный директор АО «Барнаулкапстрой».

С 10 января 2017 года был назначен на должность заместителя главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям. Женат, имеет двоих детей.

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