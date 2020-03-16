2020-03-16T13:11:39+03:00
Происшествия

Силовики провели обыски в администрации Барнаула и задержали вице-мэра

Сергея Демина подозревают в получении взятки в особо крупном размере
Анастасия Корягина
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Сергей Демин.Сергей Демин.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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16 марта в Барнауле силовики задержали заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным следствия, подозреваемый, в 2019 году Демин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором «Барнаулкапстроя», получил от предпринимателя взятку в размере 2 млн 900 тыс. рублей. Денежные средства предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к организации со стороны администрации города.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. Следователи и оперативники ФСБ провели обыски по месту жительства и на рабочем месте чиновника. Сергея Демина заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Интересно, что Демин ранее возглавлял «Барнаулкапстрой». Кроме того, сейчас в крае расследуют уголовное дело против последнего руководителя этой компании — Александра Канакова. Его также обвиняют во взяточничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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