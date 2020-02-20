Силовики провели выемку документов в «Барнаулкапстрое»

20 Февр. 2020 2020-02-20T04:20:39+03:00

Проблемный дом на Павловском тракте, который достраивает "Барнаулкапстрой" Фото: пресс-службы администрации Барнаула

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В среду, 19 февраля, силовики провели выемку документации в офисе компании «Барнаулкапстрой» (БКС). По предварительной информации, руководителя задержали за взятку.

Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на собственный источник. По информации издания, представители офиса косвенно подтвердили процедуру.

- Это может быть либо главный инженер, либо директор, - подтвердил источник.

Более точную информацию в БКС предложили уточнить сегодня, 20 февраля.

Напомним, компания "Барнаулкапстрой" полностью находится под контролем администраци Барнаула. С марта 2019 года ее возглавляет Александр Канаков. Он был учредителем компании "Сибресурс", которая в качестве подрядчика достраивает дома обанкротившегося "СтройГАЗа".

В настоящий момент БКС работает на нескольких объектах. В том числе на проблемном – Павловский тракт, 291. Это дом на 500 квартир. В эксплуатацию его сдают частями. Буквально на днях администрация города сообщила о сдаче первой.

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ИСТОЧНИК KP.RU