Силовики провели выемку документов в «Барнаулкапстрое»
В среду, 19 февраля, силовики провели выемку документации в офисе компании «Барнаулкапстрой» (БКС). По предварительной информации, руководителя задержали за взятку.
Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на собственный источник. По информации издания, представители офиса косвенно подтвердили процедуру.
- Это может быть либо главный инженер, либо директор, - подтвердил источник.
Более точную информацию в БКС предложили уточнить сегодня, 20 февраля.
Напомним, компания "Барнаулкапстрой" полностью находится под контролем администраци Барнаула. С марта 2019 года ее возглавляет Александр Канаков. Он был учредителем компании "Сибресурс", которая в качестве подрядчика достраивает дома обанкротившегося "СтройГАЗа".
В настоящий момент БКС работает на нескольких объектах. В том числе на проблемном – Павловский тракт, 291. Это дом на 500 квартир. В эксплуатацию его сдают частями. Буквально на днях администрация города сообщила о сдаче первой.
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ИСТОЧНИК KP.RU