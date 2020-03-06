Экс-кандидат в мэры Барнаула возглавил скандальную компанию «Барнаулкапстрой»

6 Март 2020 2020-03-06T12:55:28+03:00

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В «Барнаулкапстрое» назначили нового генерального директора. Предприятие возглавил Сергей Шумов, бывший кандидат в мэры Барнаула.

Как сообщает «Толк», Шумов уже работал в «Барнаулкапстрое» в качестве зама по экономическим вопросам. Также он занимал руководящие посты: был исполнительным директором «БарнаулЭнерго», руководителем «Барнаульского водоканала», директором «Алтайкрайгазсервиса». Шумов занимал должность руководителя горно-алтайского филиала «Особые экономические зоны», проектировал и строил ОЭЗ «Алтайская Долина».

Предприниматель владеет туристической компанией «Ски лайн». На последних выборах мэра Шумов выдвигал свою кандидатуру. Свою предвыборную программу он обозначил как «Простые радости для простых людей». Он делал упор на создание условий для получения качественных медицинских и социальных услуг, исчезновения нужды в горячей и холодной воде, возведение зеленых зон в городе. Но за два дня до голосования он заявил, что снимает свою кандидатуру.

Против предыдущего директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова возбудили уголовное дело о взяточничестве. Следствие считает, что с июля по сентябрь 2019 года он получил лично от директора одной из компаний около трех млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU