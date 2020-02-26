Задержан директор компании «Барнаулкапстрой», принадлежащей администрации города

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:18:30+03:00

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Крупный барнаульский застройщик пойдет под суд за получение взятки в особо крупном размере. Алтайские следователи уже возбудили уголовное дело против директора АО СЗ «Барнаулкапстрой» Александра Канакова. Принадлежащая администрации города компания замешана в преступной деятельности.

Как сообщили в СУ Следкома по Алтайскому краю, с июля по сентябрь 2019 года должностное лицо получил лично от директора одной из компаний около трех млн рублей.

«Он получил денежное вознаграждение за совершение действий, входящих в его служебные полномочия – дача указаний подчиненным сотрудникам о беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ обществом по договору подряда и строительства. Предназначенные в качестве взятки деньги были перечислены предпринимателем на подконтрольный подозреваемому банковский счет», - сообщила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Александр Канаков Фото из архива ООО "Фирсова Слобода"

Алтайские следователи и оперативники ФСБ обыскали дом и место работы Александра Канакова. По решению суда, директор «Барнаулкапстрой» заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU