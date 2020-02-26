2020-02-26T07:18:30+03:00
Происшествия

Задержан директор компании «Барнаулкапстрой», принадлежащей администрации города

По версии следствия, Александр Канаков получил взятку в особо крупном размере
БОРЗОВ Денис
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Задержание. Фото: скрин из видео Следкома по АКЗадержание. Фото: скрин из видео Следкома по АК
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Крупный барнаульский застройщик пойдет под суд за получение взятки в особо крупном размере. Алтайские следователи уже возбудили уголовное дело против директора АО СЗ «Барнаулкапстрой» Александра Канакова. Принадлежащая администрации города компания замешана в преступной деятельности.

Как сообщили в СУ Следкома по Алтайскому краю, с июля по сентябрь 2019 года должностное лицо получил лично от директора одной из компаний около трех млн рублей.

«Он получил денежное вознаграждение за совершение действий, входящих в его служебные полномочия – дача указаний подчиненным сотрудникам о беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ обществом по договору подряда и строительства. Предназначенные в качестве взятки деньги были перечислены предпринимателем на подконтрольный подозреваемому банковский счет», - сообщила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Александр Канаков Фото из архива ООО "Фирсова Слобода"

Александр Канаков Фото из архива ООО "Фирсова Слобода"

Алтайские следователи и оперативники ФСБ обыскали дом и место работы Александра Канакова. По решению суда, директор «Барнаулкапстрой» заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Задержан директор компании «Барнаулкапстрой», принадлежащей администрации города
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