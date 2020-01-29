«Пропейте противовирусные»: что советуют в аптеках для защиты от коронавируса

Самой обсуждаемой темой за прошедший месяц стал, пожалуй, коронавирус в Китае. Как сообщил главный внештатный инфекционист минздрава Алтайского края Валерий Шевченко, в России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, но людей все равно охватывает паника. И Барнаул не исключение, ведь в городе немало гостей из Поднебесной: студенты в университетах, продавцы на китайском рынке, да и вообще граница с Китаем недалеко. Люди не знают, как себя обезопасить: листают интернет, новости и, конечно, спрашивают у фармацевтов лекарства, способные защитить от недуга. Честно сказать, в некоторых аптеках барнаульцам рассказывают невесть что, лишь бы продать.

На моем столе лежит «Римантадин». И я вот думаю, а зачем я его купила? Знаете, некоторые продавцы, ну ей богу, как цыгане: ты пришел за йодом, а тебе навязывают еще пачку аскорбинок и «Гематоген» сверху. Так и тут, зашла в аптеку, поплакалась фармацевту, что жуть как боюсь коронавируса, спросила: «Что купить, чтобы не заболеть?», а она мне: «Вчера тоже кто-то спрашивал. Для профилактики любые противовирусные пропейте. А у нас в Барнауле он появился? Я думаю, не о чем вам переживать, но на всякий случай пропейте любые противовирусные для профилактики: «Кагоцел», «Эргоферон», «Римантадин».

К слову, вакцину от коронавируса еще не изобрели. Я прекрасно это знала, когда перешагнула порог аптеки. Но ведь другие же не знают? Где-то людям предлагают «Римантадин», а в одной из аптек мне всё же попалась порядочная женщина и объяснила, что он уже не эффективен.

- Это препарат первого поколения. А грипп уже давно мутировал, так что препарат на него не действует. Лекарства от коронавируса пока нет, не нужно вам ничего пить, - говорит мне фармацевт.

Я, конечно, немного успокоилась, но решила зайти еще в третью аптеку, чтобы удостовериться: угрозы нет.

- Здравствуйте. Новости меня напугали, сил нет, живу как на иголках. Все про этот коронавирус говорят, я переживаю. Может, вы что-нибудь посоветуете, чтобы обезопасить себя? - вопрошаю я.

- Вирус этот только открылся, препараты еще будут тестировать. Единственное, что вы можете, это стимулировать свой организм. Вот, к примеру, «Полиоксидоний», «Галавит», «Лизобакт», - ответили мне женщины за стойкой.

Стоимость препаратов варьировалась от 300 до тысячи рублей, но к таким тратам я была не готова.

В четвертой аптеке мне посоветовали просто купить маску и не переживать. Кстати, использовать медицинские маски для профилактики советует и Роспотребнадзор. Может, из-за всплеска ОРВИ, а, может, из-за боязни коронавируса, в барнаульских аптеках маски раскупают как горячие пирожки.

Что говорят специалисты?

Накануне в минздраве Алтайского края прошел брифинг, где обсуждали коронавирус. Спикеры сошлись во мнении, что информация в СМИ и социальных сетях зачастую преувеличена, а порой и вовсе не соответствует действительности.

По словам инфекциониста Валерия Шевченко, точно известно, что инкубационный период этого вируса составляет 14 дней. Симптомы схожи с ОРВИ: кашель (сухой или с мокротой), повышение температуры, одышка, интоксикация, чувство сдавливания за грудной клеткой.

Вирус передается воздушно-капельным путем, но в России уже обозначили мероприятия для того, чтобы не допустить его появления в нашей стране. В первую очередь, это профилактика. Конечно, речь идет не о препаратах, а об обычном поддержании гигиены.

Жителям Алтайского края рекомендуют следующее:

- если вы планируете отправиться за рубеж, уточняйте эпидемиологическую ситуацию;

- не посещайте рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещайте зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- используйте средства защиты органов дыхания;

- мойте руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания обратитесь за медицинской помощью в лечебные организации, не допускайте самолечения;

- по возможности, воздержитесь от поездок в КНР, особенно в город Ухань, до стабилизации обстановки.

Читайте также:

В России создали штаб по предупреждению коронавируса

Его председателем назначили вице-премьера страны Татьяну Голикову (подробнее)

Из-за коронавируса жителей Алтайского края призывают не ездить в Китай

Из-за нового коронавируса, который зарегистрировали в Китае, жителей Алтайского края просят пока не ездить в эту страну отдыхать (подробнее)