Под Барнаулом работал изолятор по коронавирусу

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:42:24+03:00

В нем некоторое время находились трое китайцев

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В Алтайском крае работал изолятор по коронавирусной инфекции. Его временно расположили в детском оздоровительном лагере «Кристалл», который находится в Первомайском районе. Об этом сообщает «ГТРК-Алтай».

В этом лагере на карантине с 5 февраля временно находились трое китайцев, которые приехали в Барнаул. Ежедневно медики контролировали их состояние. В итоге коронавируса у гостей Алтайского края не обнаружили. На данный момент они уже отпущены домой.

Кстати, руководство детского оздоровительного лагеря «Кристалл» отказалось комментировать журналистам эту тему. А уже сегодня, 15 февраля, в «Кристалле» должен состояться студенческий актив АГУ.

Ранее сообщалось, что специалисты региона придумали план противодействия коронавирусу. В больницах и медорганизациях прошли тренировки и тестирования. Также в Минздраве Алтайского края контролируют наличие медицинских масок в аптеках региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU