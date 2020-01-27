2020-01-27T10:41:39+03:00
Общество

Жители Алтайского края активно интересуются коронавирусом

"Коронавирус" - самый популярный запрос в Яндексе за неделю
САПОЖКОВА Александра
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Сейчас из-за коронавируса в Алтайский край китайцам не попастьСейчас из-за коронавируса в Алтайский край китайцам не попастьФото: Олег УКЛАДОВ
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Самый популярный запрос в Яндексе за неделю среди жителей Алтайского края – "коронавирус". Об этом говорят данные службы статистики запросов. За период с 19 по 26 января это слово вбивали в поисковой строке 90 раз.

Напомним, из-за эпидемии смертоносного коронавируса в мире предпринимают меры фантастического масштаба. В аэропортах по всему миру были усилены меры безопасности, в основном для пассажиров китайских рейсов. А позднее вообще прекратили все групповые турпоездки для китайских туристов – как внутри страны, так и за границу. Жителям Алтайского края также рекомендовали отменить поездки в Китай. О природе возникновения вируса до сих пор доподлинно неизвестно. Эксперты склоны считать, что источником распространения мог стать рынок в Ухане, где продается рыба и морепродукты. В этом городе решили за шесть дней построить мега-больницу для заражённых. Кстати, некоторые заболевшие падали без сознания прямо на улицах. От загадочного вируса погибло уже 80 человек.

На втором месте – запрос "Чемпионат европы по фигурному катанию". Им интересовались 73 жителя Алтайского края. Также в трендах на минувшей неделе был Китайский новый год (70 запросов). Напомним, праздник отмечали 25 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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