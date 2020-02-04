Работающий тренером в Китае сибиряк рассказал о коронавирусе

23-летний барнаулец Дмитрий Мининков вот уже полтора года живет и работает в Пекине детским хоккейным тренером. До города Ухань, который из-за вспышки коронавируса теперь у всех на слуху, ему примерно два часа лета из столицы Китая. В настоящее время в этом городе находятся его барнаульские друзья, которые также работают с детьми. Совсем скоро Дмитрию нужно будет возвращаться обратно в Китай.

Дима прилетел домой в отпуск 27 января, а уже 9 февраля должен возвращаться обратно. Признается честно – ехать не боится, но родные и близкие переживают – все же новости в СМИ не радужные. Практически эпидемия, говорят нам со всех сторон.

- Когда я улетал домой, никакой паники там даже не было, - рассказывает Дмитрий. – По телевизору не особо про этот вирус рассказывают. Иногда в рабочие группы скидывают новости и предупреждения о том, что не надо поддаваться панике. Вообще в Китае за поднятие паники предусмотрена уголовная ответственность. Какая именно не знаю, да и не хотел бы на себе проверять.

От ОРВИ умирают чаще

Посмотрев в российских новостях о том, как у нас преподносят ситуацию в Поднебесной, он, конечно, был удивлен, потому что там довольно обычная ситуация. Жизнь идет своим чередом. Да, не до конца понятно, что это за вирус и как с ним бороться, но народ не особо переживает.

По словам Дмитрия, в самом Китае паники по поводу коронавируса нетФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мы разговаривали с китайским доктором, он говорит, что даже если взять статистику по ОРВИ в масштабах Китая, то от него люди умирают намного чаще и больше, чем от коронавируса. За три недели – две тысячи человек. Это не идет ни в какое сравнение со смертностью от коронавируса, - продолжает барнаулец. – Да, это пока что-то неизвестное. Но там совсем все не так. Здесь говорят, что улицы пустые, в магазинах на полках нет продуктов. Ну да, такое может быть в новый год, но когда я уезжал – все было и все можно было купить. И да, в первый день нового года людей действительно не было на улицах, а потом они стали выходить потихоньку, гулять. Все так же, как и у нас. Ходят они и, правда, в медицинских масках, но они их носят часто, особенно в смог, когда приходят сообщения, о том, что уровень загрязнения в воздухе опасен для жизни.

Накануне вечером Дима пообщался и со своими друзьями, которые живут в Ухане, и те подтвердили, что все, что показывают по ТВ – в большинстве своем неправда. Магазины работают, правда, до 14 часов. Некоторые все же закрыты, потому что люди сами побаиваются всех этих новостей, но в основном жизнь местных практически никак не изменилась. Единственное, чего катастрофически не хватает – это как раз тех самых масок.

- Китайцы в основном их и скупают, а так - аптеки все забиты лекарствами. Я в Пекине заходил. Что-то купить - не проблема, - добавляет Мининков.

Граница открыта

Кстати, авиасообщение с Китаем на самом деле прервано не на все 100%, так что при желании улететь из России в Поднебесную все же можно: через Москву или Санкт-Петербург. Самолеты не выпускают только из Новосибирска, Хабаровска, Владивостока. И, по неофициальной информации, уже после 10 февраля границу вновь могут открыть.

- Лично я не боюсь возвращаться, просто уже скорее хочется приступить к работе. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Может быть, наша компания посоветует нам на время остаться дома, потому что мы работаем с детьми, а они легче поддаются всяким вирусам, - говорит собеседник.

В случае необходимости тренировки с детьми могут отложитьФото: из личного архива героя(ев) публикации

За себя-то он не переживает, все-таки сибиряк и болячек заморских не боится. Тем более, на случай чего работодатель страховку предоставляет и с лечением проблем не будет. А вот тех ребят, которые остались в Ухане, эвакуировали в Благовещенск, и ближайшие пару недель они проведут на карантине, после чего, скорее всего, вернутся обратно. Но это было их личное желание. С ними все в порядке, просто решили перестраховаться.