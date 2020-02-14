Выборы Франка: что думают алтайские политики

14 февраля депутаты Барнаульской городской Думы избрали Вячеслава Франка главой города. Свершившиеся выборы сложно назвать выборами, потому что результат был очевидным и ожидаемым. Об этом говорят эксперты и именитые политики. Да и вряд ли с этим поспоришь: большинство депутатов Барнаульской годумы – партийцы «Единой России», руководство которой лично «благословило» новоизбранного мэра.

После голосования Вячеслав Франк вступил в должность. Во время присяги он поблагодарил жителей Барнаула за доверие, и, по традиции, сожалея, отметил, что не все удалось решить и сделать, но есть над чем работать.

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

- Обратная связь крайне важна, она позволяет держать «руку на пульсе». Как отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, «муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах», необходимо «быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы». Мы будем создавать площадки для общения, обмениваться информацией, делая нашу работу прозрачной и открытой для общественности, - сказал новый мэр.

Напомним, на должность главы города Барнаула к выборам были допущены Андрей Крылов, Алексей Шипунов, Сергей Шумов, Вячеслав Франк, Елена Хрусталёва, Алексей Скосырский, Василий Часовских, Артем Зеров, Владимир Барсуков. Интересно, что в начале заседания несколько претендентов на должность сняли свои кандидатуры: это Сергей Шумов, Владимир Барсуков и Андрей Крылов (на фото ниже). И такая ситуация тоже была ожидаемой.

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Вячеслав Генрихович путем открытого голосования депутатов гордумы получил 29 голосов. Еще по три голоса получили Елена Хрусталёва (КПРФ) и Алексей Скосырский (ЛДПР). Остальные кандидаты - по нолям.

Напомним, ранее Вячеслав Генрихович исполнял обязанности главы городской администрации (после отставки Сергея Дугина – прим. авт.). На его небольшом веку управления городом произошло немного интересного: несколько крупных коммунальных аварий, утверждение площадки для скандального физкультурно-оздоровительного комплекса и возвращение горожанам полюбившегося паровозика. Но все впереди, пока сложно говорить что-либо о потенциале нового мэра. Вячеслав Франк будет занимать пост в течение пяти лет.

Мнения

Денис Голобородько, руководитель регионального исполкома «Единой России»:

- Помимо опыта у Вячеслава Генриховича есть и ещё одно неоспоримое достоинство. Ему не нужно будет время на выяснение обстановки и налаживание работы структуры. Он будет продолжать уже начатое, но, конечно, важно и привносить новое, продумывать направления развития города. Отмечу, что Вячеслав Генрихович много лет является членом «Единой России», мы поддержали его кандидатуру на голосовании.

Евгения Боровикова, депутат Алтайского краевого заксобрания от ЛДПР:

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

- Наши депутаты голосовали за своего кандидата, коммунисты и единороссы – за своих. Но так не должно быть. Это чистой воды профанация. Может, некоторым единороссам и не нравится кандидатура Франка, но партийная дисциплина заставляет их голосовать за него. В его программе мы услышали про национальные проекты, но это не его заслуга, зачем приписывать себе федеральные проекты, ведь они и так будут реализовываться: с ним или без него.

Александр Молотов, депутат АКЗС от «Справедливой Россиии»

- Заседание было похоже на фарс: часть кандидатов сняли кандидатуру, часть – призвали вернуть всенародные выборы, а часть кандидатов - вовсе представляли собой политических фриков. Все было предсказуемо. Я видел несколько конкурсных процедур, но это была самая слабая.

Мария Прусакова, депутат АКЗС от КПРФ:

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

- Я не берусь давать оценку Франку. У меня один вопрос: зачем было убирать Дугина? При всем уважении, если выбирать из двух единороссов, то это демонстрация кадрового голода.

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

Выборы мэра в Барнауле 14 февраля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ

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