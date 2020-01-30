2020-01-30T13:11:35+03:00
Общество

Паровозик вернули в центр Барнаула

Администрация города не стала возражать
Анна СЕМИНА
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Фото: www.instagram.com/ski.brn22Фото: www.instagram.com/ski.brn22
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Активные жители Барнаула одержали очередную победу – паровозик, который убрали с теплокамеры на проспекте Красноармейском, возвращают.

Напомним, красочный паровозик был установлен на теплокамере в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Он простоял там все новогодние праздники и полюбился горожанам, но после того, как отгремели последние фейерверки, конструкцию убрали.

Барнаульцы возмутились таким, по их мнению, варварством и даже составили петицию. На нее отреагировали почти 200 человек. Об этом начали писать СМИ и популярные паблики. На проблему обратили внимание власти города.

В итоге компания СГК пошла на уступки и в четверг, 30 января, вернула конструкцию на привычное место. Как заверили в администрации, теперь он будет там стоять все время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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