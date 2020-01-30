Паровозик вернули в центр Барнаула
Активные жители Барнаула одержали очередную победу – паровозик, который убрали с теплокамеры на проспекте Красноармейском, возвращают.
Напомним, красочный паровозик был установлен на теплокамере в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Он простоял там все новогодние праздники и полюбился горожанам, но после того, как отгремели последние фейерверки, конструкцию убрали.
Барнаульцы возмутились таким, по их мнению, варварством и даже составили петицию. На нее отреагировали почти 200 человек. Об этом начали писать СМИ и популярные паблики. На проблему обратили внимание власти города.
В итоге компания СГК пошла на уступки и в четверг, 30 января, вернула конструкцию на привычное место. Как заверили в администрации, теперь он будет там стоять все время.
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ИСТОЧНИК KP.RU