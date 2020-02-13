2020-02-13T14:41:58+03:00
Дом. Семья

Животные-предсказатели назвали имя будущего мэра Барнаула

В зверином мире все как у людей: кто-то голосует, а кто-то воздерживается [фото, видео]
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Лисы выбрали Вячеслава Франка.Лисы выбрали Вячеслава Франка.Фото: Олег УКЛАДОВ
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14 февраля Барнаул разделится на два лагеря: одни будут праздновать День Святого Валентина, а другие гадать, кто же займет пост мэра города. Редакция «Комсомолки» уже давно все локти искусала: после того, как Сергей Иванович Дугин подал в отставку, его место пустует. И это не только кресло в администрации города, но и рамочка для фотографии на нашей редакционной «политической» стенке: вот Путин, вот Томенко, а мэра нет. Не порядок. Поэтому мы решили погадать, кто же станет главой краевой столицы, чтобы заранее подготовиться к этому торжественному моменту, а помогли нам в этом животные.

Кандидаты в мэры. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кандидаты в мэры.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как известно, 6 февраля конкурсная комиссия допустила до финального «раунда» девять кандидатов. Завтра, 14 февраля, депутаты Барнаульской городской Думы проведут голосование, по итогам которого определится новый глава города. Напомним имена кандидатов:

- Андрей Крылов (экс-глава алтайского реготделения «Партии Роста»),

- Алексей Шипунов (временно безработный юрист),

- Сергей Шумов (гендиректор «Ски Лайн»),

- Вячеслав Франк (исполняющий обязанности главы Барнаула),

- Елена Хрусталева (депутат Барнаульской гордумы от КПРФ),

- Алексей Скосырский (депутат БГД от ЛДПР),

- Василий Часовских (экс-кандидат в мэры Бийска),

- Владимир Барсуков (пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах);

- Артем Зеров (член Общественной палаты Алтайского края).

Итак, если барнаульские депутаты формально будут поднимать руки вверх, то участники нашего голосования - лапки.

Коммунизм или феминизм

Сима выбирает будущего мэра Барнаула.Видео Анны Перевощиковой

Для гадания нам пришлось подготовить девять фотографий кандидатов и лакомства. В случае с домашней кошкой Симой это колбаса. Далее раскладываем аккуратно всех кандидатов и к каждому фото подкладываем кусочек колбасы, а затем выпускаем котэ.

Сначала пушистый зверек даже не понял, что от него хотят. Обнюхав всех кандидатов, Сима выбрала для себя двух фаворитов: члена Общественной палаты Алтайского края Артема Зерова и депутата гордумы от КПРФ Елену Хрусталеву. Немного помаявшись, кошка все-таки подошла к единственной женщине из претендентов на пост и выдвинула её фото лапками чуть вперед. И вот гадайте теперь: то ли это женская солидарность, то ли симпатия к коммунизму, а, может, и знак, что место мэра Барнаула впервые займет женщина?

Даешь права енотам!

Енот от голосования воздержался Фото: Олег УКЛАДОВ

Енот от голосования воздержалсяФото: Олег УКЛАДОВ

Партия пушистых любителей винограда из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» долго не могла определиться, за кого же голосовать. Все кандидаты стоят в ряд, каждый манит маленькой виноградинкой, но как быть? Мы уверены, что программы всех претендентов на пост главы еноты давно изучили, ведь судьба барнаульского зоопарка и условия жизни его обитателей тоже каким-то образом зависят от нового мэра. Но все же Сэм не смог сделать выбор. Возможно, он немного обижен, что енотам до сих пор не позволили баллотироваться в мэры. Помните кота Барсика, который заявил о своем участии в выборах? А чем еноты хуже? «Воздержусь», - заявил пушистик.

Енот выбирает мэра Барнаула.Видео Олега Укладова

Без жульничества

Лисы выбрали Вячеслава Франка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Лисы выбрали Вячеслава Франка.Фото: Олег УКЛАДОВ

Чтобы внести ясность в политическую обстановку, «Комсомолка» решила обратиться за помощью к рыжим хищникам. Лисы хитры и осторожны, а потому стали бы отличными политиками, лишь бы зайцев не ели. На деловую встречу с ними мы взяли мясо. Семья рыжих тщательно и подозрительно обнюхала – не задумали ли мы провернуть фальсификацию?

Портреты кандидатов были выставлены в ряд вдоль клетки. В первые же секунды две лисы определились со своим кандидатом и, словно договорившись, вместе прокомпостировали фото своими острыми зубами. Кто же там? Вячеслав Франк! Все это было похоже на подтасовку. Поэтому тщательно осмотрели все портреты, чтобы не допустить жульничества: все чисто.

Лиса выбирает мэра Барнаула.Видео Олега Укладова

В итоге, голоса распределились следующим образом:

- Вячеслав Франк – 2 (лисы),

- Елена Хрусталёва – 1 (кошка),

- енот от голосования воздержался.

«Звериные» выборы признаны состоявшимися. Нам жутко интересно, как сложатся настоящие выборы завтра: правда ли, исполняющий обязанности получит место мэра, и кто займет второе место?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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