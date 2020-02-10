Стало известно, где именно в Барнауле построят скандальный физкультурный комплекс

Администрация Барнаула нашла-таки новое место для ставшего за последние месяцы скандальным физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Весь сыр-бор начался еще в конце прошлого года, когда министерство спорта Алтайского края объявило, что получает деньги из федеральной казны и на них срочно надо построить в Барнауле два ФОКа. Места для них подобрали, надо сказать, непростые – один по соседству со стадионом «Лабиринт», второй – рядом с зоопарком. В этом случае пришлось бы вырубить три сотни старых кленов. И вот тут возник конфликт интересов: общественники взбунтовались: «Лучше бы восстановили парк, а не застраивали его! Зеленых зон и так не хватает!». Причем возник скандал на волне пикетов по поводу возможного строительства в зеленом сквере на площади Сахарова отеля сети «Рэдиссон».

Уже позже, во время общественного обсуждения, были предложены альтернативные варианты, один из них в районе улиц Взлетной, Власихинской, Ускова. Однако на свое пожелание построить ФОК на данной территории местные жители получили ответ от Минспорта: «ФОК на данной территории будет не востребован». На что молодые семьи написали на имя губернатора свое письмо о том, что это неправда и приложили несколько сотен подписей. И вот, кажется, это подействовало.

В минувшие выходные в молодом и динамично развивающемся микрорайоне побывала выездная комиссия, в состав которой вошли первый замглавы администрации города Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк, замглавы Сергей Дёмин и Александр Артёмов, депутат Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов, глава Индустриального района Сергей Татьянин, а также представители Минспорта и общественности. Они ознакомились с одним из участков, который подобрали под ФОК.

Он расположится на улице Сиреневой. По словам Франка, строительство ФОКа на этой площадке актуально и целесообразно.

- В границах квартала Павловский тракт - улица Власихинская – улица Попова, а это восемь микрорайонов, проживает порядка 60 тысяч человек. Лучшего места для размещения ФОКа не найти. Этот пустырь на улице Сиреневой превратится в красивую зеленую зону с современным физкультурно-оздоровительным комплексом. Тем более, что у жителей есть запрос на строительство спортивного объекта именно здесь для занятий физической культурой и спортом, - подчеркнул он.

Проект будущего ФОКаФото: пресс-службы администрации Барнаула

Второй ФОК, как и планировалось ранее, останется рядом со стадионом «Лабиринт». По словам Александра Артемова, до 2025 года в Барнауле планируется строительство трех спортивных комплексов.

- Проектно-сметная документация на два из них будет выполнена в текущем году, строительство запланировано на 2021-2022 годы, ввод в эксплуатацию – в 2023 году. Один ФОК появится на стадионе «Лабиринт», а второй – на улице Сиреневой. Третий объект должен появиться в 2024 году, место под него сейчас обсуждается. На строительство каждого объекта будет направлено около 140 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 125 млн рублей, - отметил он.

Сам ФОК вмещает один игровой зал размером 42 на 24 метра.

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