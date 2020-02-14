В Барнауле выбрали нового мэра

В пятницу, 14 февраля, в Барнауле состоялись выборы нового мэра города. Им вполне ожидаемо стал первый заместитель главы администрации города Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

Всего на главный городской пост претендовали девять кандидатов. Однако непосредственно до процедуры выборов дошли только шестеро – трое сняли свои «претензии» на место мэра. Среди них: Владимир Барсуков, Андрей Крылов и Сергей Шумов. Последний, кстати, сошел с гонки чуть раньше. Остальные два – сегодня.

Всего на выборах присутствовали 38 депутатов Барнаульской городской думы из 40 возможных. За Вячеслава Франка свои голоса отдали 29. Индивидуальный предприниматель и депутат БГД Алексей Скосырский (ЛДПР) получил три голоса, столько же и Елена Хрусталева (депутат БГД от КПРФ), безработный Алексей Шипунов вообще не вызвал доверия – у него ноль голосов, столько же у члена общественной палаты Алтайского края Артема Зерова и пенсионера Василия Часовских.

Срок полномочий, теперь уже действующего градоначальника, составляет пять лет. На этом посту он сменил Сергея Дугина. Напомним, предыдущий глава города ушел в отставку 15 августа. По его словам, он написал заявление по собственному желанию. Он долго вынашивал это решение и несколько раз обговаривал все с губернатором Виктором Томенко.

Справка КП

Вячеслав Франк родился 6 мая 1965 в Барнауле. Имеет несколько образований: В 1987 году он окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Затем проходил профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы.

На протяжении 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях, а в органах местного самоуправления служит с 2007 года. В должность заместителя главы администрации города вступил в 2011 году.

С января 2017 назначен на должность первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.

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