Мокрый снег облепил Барнаул: красивая фотоподборка

В Барнауле только-только разгребли сугробы, как город вновь завалило. На сей раз – мокрым снегом. Пейзажи вокруг – эффектные, а вот на дорогах вновь пробки и «каша». И вновь дорожникам приходится работать в усиленном режиме, а жителям частных домов - браться за лопаты.

Радует, что снег во второй половине дня закончился, и уже завтра осадков не ожидается.

- 11-12 февраля в Барнауле без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах сильная гололедица. Ветер небольшой, юго-западный, 2-7 метров секунду, - рассказали в Алтайском гидрометцентре.

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Температура днем 11 февраля -12…-14 градусов, а 12 февраля потеплеет до -6…-8 градусов. Кстати, оттепель этой зимой - явление опасное. На крышах скопилось много снега, и при теплой погоде он начинает активно таять и падать.

А сегодня, 10 февраля, в Барнауле и в регионе в целом все еще действует штормовое предупреждение. Возможны снегопады, метель, сильный ветер.

Только цифры

На уборку дорог от снега в Барнауле днем 10 февраля вышло 80 единиц техники. В ночь с 9 на 10 февраля работали 128 единиц снегоуборочной техники, с улиц вывезли 3712 кубометров снега. Для посыпки реагентами дорог после свежего снега израсходовали 261 тонну песчано-соляной смеси, сообщили в горадминистрации.

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Мокрый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

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