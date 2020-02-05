2020-02-05T09:50:08+03:00
Общество

По самое не хочу. На Алтае норма снега превышена в 4,5 раза

Но даже эти данные могут быть заниженными
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Сугробы в БарнаулеСугробы в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Есть народная примета: много снега - много хлеба. Ну не знаю… А вот то, что много снега – много комаров, это всегда безошибочно! Судя по тому, как нас в этом году накрыло – от кровососущих тварей точно не отвертимся. Лето, судя по всему, будет экстремальным.

- В среднем норма осадка за декабрь-январь в Алтайском крае превышена на 200-300%. Однако в отдельных районах и того больше. Например, в Змеиногорске, норма снега в декабре была превышена на 221%, а в январе – на 242%, то есть почти в 4,5 раза, - говорит Наталя Харламова, ведущий климатолог Алтайского края.

Кстати, эти цифры вполне могут быть занижены. Сейчас объясню почему. Количество снега на метеостанциях измеряют специальным ведром, который называется осадкомер. Метеоролог снимает данные с него каждые три часа. Однако в сильные метели, бураны, ветер колышет ведро и часть осадков попросту в него не попадает. А если мы вспомним, то самые снежные дни выдались как раз с сильным ветром…

- Поэтому вполне возможна погрешность в сторону занижения данных, - говорит Харламова.

Сугробы в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Сугробы в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Тем временем синоптики на ближайшие дни передают очередные снегопады. Как говорится – толи еще будет, ведь на дворе только февраль, который считается самым снежным и метельным.

- Февраль, действительно, не только самый снежный, но нередко и самый холодный месяц. Вспомните прошлую зиму – именно в феврале был самый морозный день за всю зиму - минус 40,6 градусов. Федеральный Гидрометеоцентр уже дал прогноз для европейский территорий на февраль – месяц ожидается холодным. Есть, конечно, в этом и плюс – во время морозов снегопадов не бывает, - говорит климатолог.

Кстати

Работу метеорологов как-то проверяют?

- Конечно. Когда метеоролог выходит на измерительную площадку, у него с собой специальная книжка для записи наблюдений, в которую он карандашом (не ручкой!) записывает снятые показания. Каждый месяц эта книжка высылается в Новосибирский центр и там хранится. С Барнаульской метеостанции все книжки, начиная с 1838 года, до сих пор там хранятся. Переданные через сеть данные проходят проверку – должна наблюдаться взаимосвязь с другими регионами. И когда переданы неправильные данные – например, человек проспал и наугад написал, это определяется как «выброс». Метеорологам ставится оценка за работу и от этого зависит их зарплата. Поэтому им невыгодно халявить, - говорит Наталья Харламова.

Сугробы в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Сугробы в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Три интересных вопроса климатологу

Если лето было жаркое, зима будет холодной?

- Этому нет никаких подтверждений.

Может ли алтайский климат стать краснодарским из-за глобального потепления?

- К сожалению, нет, поскольку мы находимся в глубине континента и количество осадков у нас недостаточное, а в условиях возрастания температур, возможна еще большая аридизации территории.

- Ученые говорят, что на Алтае когда то было море. Оно может вновь появиться?

- Море на Алтае было в период после сильнейшего четвертичного оледенения. Когда ледники, занимавшие на севере огромные площади, начали таять, на месте Новосибирской области и прилегающих территорий образовался огромный морской бассейн. Но это было арктическая вода с соответствующими температурами. Поэтому задумаешься – а надо ли нам это? Это вам не Черное море…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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