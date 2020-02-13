«Ради забавы и наживы»: охотинспекторы рассказали зачем браконьеры убивают косулю

Снежная зима в этом году принесла немало неудобств не только людям, но и животным. В особенности пострадали копытные: косули и лоси.

Догоняют на лыжах

Для них последние месяцы вдвойне тяжелые: во-первых, из-за большого количества выпавшего снега трудно найти пропитание, а во-вторых, не дремлют и браконьеры.

- Сейчас, по такому снегу, косулю можно догнать даже на лыжах, что уж говорить про снегоход. Она просто не может убежать, по самое брюхо проваливается в снег, - говорит Иван Боровко, ведущий специалист, государственный инспектор в области охраны окружающей среды Алтайского края. – В настоящее время с установлением высокого снежного покрова браконьерство процветает. Сейчас практически не проблема купить снегоход.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/760415" frameborder="0"></iframe> Косуля зимой 2020 года.Автор: Минприроды АК

Только сначала года было выявлено больше десять нарушителей. Они незаконно добыли больше 30 косуль, пять лосей и одного кабана. И какого-то конкретного «портрета» браконьера не существует.

- Как правило, среди недели мы сталкивается с неработающими, либо с сельскими жителями. А вот в выходные в леса выезжают обеспеченные люди. Они и охотники-то так себе: стреляют плохо, а могут даже убить животное и прямо там же бросить. Зачастую они это ради удовольствия делают, им лишь бы на снегоходах погонять. Многие даже разрешения на добычу не оформляют, - добавляет специалист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/760416" frameborder="0"></iframe> Подготовка и запуск беспилотника.Автор:Анна СЕМИНА

А между тем, это несравнимо маленькие с возможной ответственностью суммы: в среднем лось стоит 2150 рублей, косуля - 1100 рублей, кабан- 1100 рублей - это если рассматривать вариант с добычей на территории общедоступных охотугодий. А вот в арендованных цена, конечно, выше – счет идет на десятки тысяч рублей.

А вот браконьерство в нашей стране является уголовно наказуемым деянием. Как правило, суд выписывает нарушителю закона штраф до 500 тысяч рублей или дает условный срок. Реальные сроки (максимальная санкция – до двух лет заключения) бывают крайне редко. По словам охотинспекторов, для этого нужны веские основания. К примеру, какие-то нарушения по части хранения или использования оружия или боеприпасов.

На косулю с голыми руками

Накануне в Тальменском районе прошел рейд по выявлению браконьеров в рамках акции «Спасем косулю!». Мероприятие состоялось с участием нескольких структур: министерства природных ресурсов и экологии, как главного организатора, а также ОМОНа и Росгвардии.

Установка антенны для связи с беспилотникомФото: Анна СЕМИНА

Сначала вся группировка собралась в условленном месте. Чтобы не было утечки информации, многие участники рейда до последнего не знали где именно соберутся силовики, ведь по деревням новости быстро расходятся. После непродолжительной подготовки в небо подняли беспилотник. С его помощью сотрудники Росгвардии обследовали территорию с воздуха и следили за подозрительными объектами.

Подготовка беспилотного аппаратаФото: Анна СЕМИНА

Другая часть отправилась на трассу, где останавливали весь вызывающий подозрение транспорт. В поля вышли два снегохода, которые выискивали следы браконьеров, а еще одна часть инспекторов вместе с сотрудниками ОМОНа отправилась на машинах в район Кислухинского заказника. Как раз вдоль его границы проходит дорога, соединяющая два села и ей активно пользуются местные жители.

К сожалению или к счастью – тут даже сами сотрудники минприроды и силовики не смогли ответить, но именно здесь и именно в этот день на пути не встретился ни один браконьер. Зато были другие нарушители – водитель за рулем лишенный прав, а также забывшие их по неряшливости дома.

Штаб по наблюдению за территорией с высотыФото: Анна СЕМИНА

Пока все участники рейда выискивали браконьеров в Тальменском районе, пришло сообщение с другой территории:

- Именно сейчас, в другом районе – Усть-Пристанском, где также проходит рейд, наши специалисты выявили факт незаконно добычи косули. И это произошло на территории заказника, - говорит замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк. – Прямо сейчас туда выезжает оперативная группа для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.

Дорога у Кислухинского заказника, по которой ездят браконьерыФото: Анна СЕМИНА

По его словам, браконьеры идут на косулю в буквальном смысле с голыми руками, без применения оружия. Добивают подручными средствами. Именно поэтому такие рейды, как сегодняшний, будут проходить ежедневно до начала апреля. Затем, как начнется активное снеготаяние, напряжение спадет.

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