На Алтае косуля благодаря сотрудникам ДПС сбежала из машины браконьера
В Алтайском крае сотрудники ДПС невольно помогли спастись косуле от смерти. А водителя, который ее перевозил - от многотысячного штрафа.
Как сообщает ГТРК Алтай, случай произошел в Усть-Калманском районе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовик с крытым кузовом для проверки. Когда водитель откинул брезентовый полог, они заметили, на первый взгляд, мертвую косулю. Однако животное неожиданно вскочило, быстро сориентировалось и сбежало в лес.
В Алтайском крае косуля сбежала из машины браконьеров.
Как оказалось, мужчина сбил косулю на дороге и решил увезти с собой. Теперь его ждет штраф 8 тысяч рублей за перевозку и незаконную добычу. А если бы он убил животное, то завели бы уголовное дело, и ему пришлось бы платить штраф до 200 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU