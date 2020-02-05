В Алтайском крае начали спасать косуль

5 Февр. 2020 2020-02-05T05:30:19+03:00

В лесах очищены дороги и развешаны веники для подкормки

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В Алтайском крае местное минприроды с сотрудниками правоохранительных органов и инспекцией гостехнадзора начали спасать копытных животных. Акция проводится ежегодно, но в этом сезоне особенно актуальна. Из-за огромного количества снега животным очень сложно передвигаться в лесах.

- Животные оказались в незавидном положении из-за снежной зимы и жаждущих легкой добычи браконьеров, - отметили в Минприроды Алтайского края.

За косулями охотятся браконьеры на снегоходах, а животные не могут убежать от преследователей. В результате некоторых представителей фауны даже забивают битами.

Чтобы предотвратить браконьерство, в Баевском лесничестве в заказнике «Корниловский», провели работы по поддержке диких животных. В лесу трактором прочистили дороги в местах обитания копытных. Для подкормки косуль развешали березовые веники. Лесоводы надеются, что их совместные усилия обязательно дадут результат и численность копытных животных в регионе удастся сохранить.

Акция по спасению косуль продлится до 15 апреля, если вы хотите сообщить о браконьерстве или видели косуль рядом со своим домом, звоните по телефону (3852) 29-68-23.

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ИСТОЧНИК KP.RU