В Смоленском районе благодаря рейдам сокращается число браконьеров

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-11T17:29:44+03:00

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С начала открытия охотсезона в Смоленском районе уже задержали двух браконьеров. О том, что наказание за незаконную охоту неизбежно, нарушители, конечно, знают. Но тяга к охоте сильнее.

Чтобы такие случаи происходили как можно реже, в рейды и днем, и ночью выходят госохотинспекторы, полиция, Росгвардия, добросовестные охотники. Большая заслуга в этом также представителей районной общественной организации охотников и рыболовов «Вольница». Благодаря регулярным рейдам, за последние пять лет, число браконьеров в Солонешенском районе значительно сократилось, в охотничьих угодьях удалось навести порядок и сохранить популяцию, в том числе, сибирской косули, пишет Бийский рабочий.

В Солонешенском районе задержали браконьера (Будни, 10.12.19г., Бийское телевидение).

Председатель «Вольницы» Александр Тюнин, говорит, что подготовка к рейдам проходит чуть ли не в условиях секретности. Дело в том, что за незаконной добычей идут, хорошо вооружившись – в том числе и технически: иногда с рациями, переговорными устройствами и так далее. Таких лучше «брать» внезапно.

Вообще, охота в этих угодьях разрешена – получи разрешение и иди на зверя с поставленным на учет оружием (здесь и заяц, и лисица, и тетерева, и косули). А иначе - санкции, вплоть до реального срока, плюс ущерб. За косулю, например, 120 тысяч рублей, если самка – более 200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU