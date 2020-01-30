Лишимся ли урожая? Чем грозит фермерам и дачникам большое количество снега

Экстремальные снегопады в этом году доставляют проблемы всем без исключения. Но главные неприятности, возможно, еще впереди. Для Алтайского края, который живет за счет земли и урожая, который она дает, вопрос предстоящего снеготаяния — один из самых важных. Никто не знает, что будет весной: как быстро растает эта снежная масса, будет ли наводнение. Специалисты в области сельского хозяйства рассказали «Комсомолке», чего стоит опасаться в этом году.

Погода властвует над фермерами

Председатель СПК «Фрунзенский» Владимир Шишов работает в Завьяловском районе. Кооператив занимается выращиванием различных культур: зерновых, зернобобовых, масличных, плодовых деревьев и кустарников, сахарной свеклы и других. Он, как и все его коллеги, ждет хорошей весны.

— Любые осадки — это хорошо, но для урожая важны очень многие факторы. Все зависит от погоды — если весна будет слишком теплая, все быстро растает и может случиться наводнение. Либо вода скатится с полей. Нам, степнякам, это не грозит, а вот для предгорных районов актуально. Если же весна будет холодная, почва может вымерзать ночью. Это очень плохо для растений.

Идеальный расклад — если снег будет таять постепенно, и влага будет впитываться в землю, — говорит фермер.

«Снег больше метра высотой — это плохо»

Слишком большое количество снега может принести много проблем. Южные районы края уже сейчас могут готовиться к неприятностям — например, в Змеиногорском районе высота покрова превысила 106 см. В НИИСС имени М. А. Лисавенко говорят, что это уже перебор.

Январь 2020. Змеиногорск. Фото: Григорий Должиков в Barnaul 22Фото: Олег УКЛАДОВ

— Снег укрывает почву от холода — это большой плюс. Благодаря снегу почва напитывается влагой весной. Сейчас еще высота покрова в пределах нормы, в Барнауле 80 см. Если будет больше 1 метра, это уже плохо. Это грозит появлением снеголомов — когда тяжелый снег при таянии давит на молодые ростки и ломает их. Так могут пострадать кустарники и деревья, — объяснила Анна Колесникова, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции плодовых и ягодных культур.

— Что касается ягод, то в период потепления под плотной шапкой снега они могут выпревать. Если будет стоять вода — вымокать. Например, землянике достаточно 2-3 дня постоять в воде, чтобы погибнуть, как и декоративным цветам. Некоторые кустарники не выдерживают обилия воды. Перенасыщение почвы влагой также грозит задержкой в высадке растений, — утверждает специалист.

Дачники ждут «дружной» весны

Владельцы дач надеются на хороший сценарий весной — но морально уже готовятся к тому, что все может сложиться не так, как хочется. Выбора у них нет: к большинству дач в крае не проехать — дороги нечищены, поэтому как-то повлиять на ситуацию вряд ли получится.

— Если весна будет «дружная», все впитается в почву. К этому все идет: морозов больших не было, почва не промерзла, как в прошлом году. Но если время снеготаяния ударят морозы, может произойти распирание корней у растений. Это может их погубить. И слишком большое количество воды — тоже плохо. Могут сгнить и не взойти озимый лук и чеснок. Но мы надеемся, что этого не произойдет, — рассказала «Комсомолке» агроном и владелица дачи в Заринске Нина Иванова.

— А вот к чему точно нужно готовиться — так это к поломкам плодовых и ягодных кустарников и деревьев. Под тяжестью снега ветки ломаются. Даже высокие яблони внизу может повредить. У нас было такое пару лет назад: повредилась елочка и облепиха. Кустарник расщеплялся в местах ответвлений. Я, как могла, соединяла ветки, связывала. Что-то прижилось, а что-то нет. И ограды у дачников могут повалиться, если некрепко стоят. Одному богу известно, как будет, — подытожила дачница.

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