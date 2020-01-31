На смену метелям идут сибирские морозы: февраль на Алтае может стать самым холодным месяцем

Количество осадков в Алтайском крае на 180% превысило норму. И это лишь средний показатель по региону за два месяца! Чего жителям края ожидать от февраля и почему эта зима не является аномальной, «Комсомолке» рассказала доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ, ведущий климатолог края Наталья Харламова.

Если говорить в частности, то в Барнауле количество осадков уже превышает норму на 134%, а в том же Змеиногорске и того больше - на 236%! Больше всего от снегопадов пострадали Змеиногорск, Рубцовск, Шипуново и Кулунда. Количество снега по краю было не равномерным, но норма превышена по всем районам.

По словам Натальи Харламовой, подобные снежные зимы были в Алтайском крае в 2014 и 2016 годах. Поэтому называть нынешнюю аномальной – неправильно. По словам ученого, зима 2019-2020 – экстремальная.

- Существуют циклы повышенного и пониженного уровня увлажнения. Сейчас мы как раз находимся на пике 30-летнего цикла повышенного увлажнения, поэтому количество осадков довольно обильное. Продлится этот цикл еще около 10 лет, - пояснила климатолог.

Что касается более краткосрочного прогноза, то в ближайшее время метели и бураны на Алтае точно прекратятся. В регион пришло похолодание: столбик термометра в некоторых районах края опустится ниже 30 градусов мороза.

- Февраль, как правило, это самый холодный месяц зимы. Гидрометцентр уже дал прогноз на февраль для европейской территории - месяц будет холоднее нормы. Если и у нас в регионе февраль окажется ниже нормы, то осадков не будет. Климат в Алтайском крае не настолько изменился, чтобы морозов вообще не было. Например, в прошлом году именно февраль был самым холодным зимним месяцем. И самый холодный день в Барнауле - минус 40,6 градусов тоже был в феврале, - добавила Наталья Харламова.

Так что сейчас в Алтайском крае начался мощный заток холодного арктического воздуха. Именно он и будет определять количество осадков. А жителям региона пока остается только надеяться, что все метели в этом году уже позади.

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