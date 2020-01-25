В Алтайском крае перекрыли 100 километров Чуйского тракта
В Алтайском крае ограничили движение на Чуйском тракте от Новоалтайска до Бийска из-за ухудшения погоды.
— В целях снижения рисков возникновения ДТП с 14 часов временно ограничено движение для автобусов и грузовых автомобилей на участке федеральной автодороги Р256 с 213-го по 314 километр, — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Движение будет восстановлено по мере улучшения погодной обстановки. Напомним, алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение до 28-го января включительно. Все это время прогнозируют снегопады, усиление ветра до 24 м/с и, как следствие — метели.
Тавкже остаются полностью закрытыми 28 участков региональных дорог, из них 15 — в Топчихинском районе. Частично (для грузовиков и автобусов) закрыта трасса К-25 («Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка»).
Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок. В случае острой необходимости можно пользоваться железнодорожным транспортом.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный «Алтайавтодора» (по местным дорогам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;
- дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.
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ИСТОЧНИК KP.RU