В Алтайском крае перекрыли 100 километров Чуйского тракта

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:45:06+03:00

Движение частично ограничено на участке с 213-го по 314-й километр

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В Алтайском крае ограничили движение на Чуйском тракте от Новоалтайска до Бийска из-за ухудшения погоды.

— В целях снижения рисков возникновения ДТП с 14 часов временно ограничено движение для автобусов и грузовых автомобилей на участке федеральной автодороги Р256 с 213-го по 314 километр, — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Движение будет восстановлено по мере улучшения погодной обстановки. Напомним, алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение до 28-го января включительно. Все это время прогнозируют снегопады, усиление ветра до 24 м/с и, как следствие — метели.

Тавкже остаются полностью закрытыми 28 участков региональных дорог, из них 15 — в Топчихинском районе. Частично (для грузовиков и автобусов) закрыта трасса К-25 («Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка»).

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок. В случае острой необходимости можно пользоваться железнодорожным транспортом.

Телефоны диспетчерских служб:

- дежурный «Алтайавтодора» (по местным дорогам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU