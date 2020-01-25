Барнаульские дорожники чистят снег в условиях нехватки техники

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:01:07+03:00

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25 января на дорогах Барнаула работают 126 единиц снегоуборочной техники. Снег вывозят с тротуаров на проспектах Ленина (от улицы Молодежной до площади Баварина и от улицы Северо-Западной до площади Октября), Калинина и Красноармейском (в границах улиц Папанинцев и Чкалова), улицах Малахова, Юрина, Ленинградской, Анатолия.

Снег чистят также в пригородных поселках Научный городок, Казенная Заимка, сообщает мэрия Барнаула. К работет в городже присоединилась и народная дружина.

В ночную смену с 24 на 25 января на линии работали 170 единиц техники «Автодорстроя». Снег вывозили с проспекта Ленина, улиц Северо-Западной, Матросова, Гущина, Островского, Попова, Взлетной, Кирова, Максима Горького, Германа Титова. Работы по вывозу снега продолжались в поселке Борзовая Заимка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/756829" frameborder="0"></iframe> Ночная уборка снега в Барнауле.Видео: Олег Укладов

25 января качество снегоуборки проверили члены Общественной палаты Барнаула. Они остались довольны работой.

Количество техники «Автодорстроя» (251 единица) значительно ниже нормативного — машин не хватает, большинство из них с высоким процентом износа и часто выходят из строя. Однако дорожники стараются расчищать город имеющимися силами. Используется много привлеченной техники сторонних организаций, договоры на оказание услуг заключены с 21 компанией.

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ИСТОЧНИК KP.RU