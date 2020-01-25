В Алтайском крае из-за шторма перекрыли 29 дорог

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:50:51+03:00

По федеральным трассам проезд пока есть

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Из-за шторма в Алтайском крае дорожники продлили временное ограничение движения для всех транспортных средств на 13-ти крупных региональных трассах.

Перекрыты следующие дороги:

1) К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» от села Поспелиха до границы Республики Казахстан;

2) К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска;

3) К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» от Алейска до села Краснодарское;

4) К-26 «А-322 — Горняк — Староалейское» от Горняка до Староалейского;

5) Н-5903 «Батурово — Киприно — Юдиха» (Шелаболихинский район);

6) К-78 «Мамонтово — Солоновка — А-322»;

7) К-77 «Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепечиха»;

8) К-22 «Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород» от Баево до Верх-Суетки и от Нижней Суетки до Славгорода;

9) К-39 «Мельниковка — Александровка» (Благовещенский район);

10) К-31 «Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава»;

11) К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от Славгорода до границы Новосибирской области;

12) К-18 «Алейск – Чарышское»;

13) К-07 «Алейск – Буканское».

Большинство трасс перекрыты еще с 22-23 января, а три последних закрыли 25 января. Кроме того, для грузового и пассажирского транспорта нет проезда по дороге К-25 («Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка»).

Также нет проезда для всех видов транспорта на 15 дорогах в Топчихинском районе. С полным списком можно ознакомиться на сайте «Алтайавтодора». Всего в крае перекрыли 29 дорог.

Дорожники на федеральных трассах А-322 и Р-256 работают в усиленном режиме. Сообщается, что в Казахстане открыли дорогу из РФ в Семипалатинск.

Телефоны диспетчерских служб:

- дежурный «Алтайавтодора» (по местным дорогам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU