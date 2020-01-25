В Алтайском крае из-за шторма перекрыли 29 дорог
Из-за шторма в Алтайском крае дорожники продлили временное ограничение движения для всех транспортных средств на 13-ти крупных региональных трассах.
Перекрыты следующие дороги:
1) К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» от села Поспелиха до границы Республики Казахстан;
2) К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска;
3) К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» от Алейска до села Краснодарское;
4) К-26 «А-322 — Горняк — Староалейское» от Горняка до Староалейского;
5) Н-5903 «Батурово — Киприно — Юдиха» (Шелаболихинский район);
6) К-78 «Мамонтово — Солоновка — А-322»;
7) К-77 «Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепечиха»;
8) К-22 «Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород» от Баево до Верх-Суетки и от Нижней Суетки до Славгорода;
9) К-39 «Мельниковка — Александровка» (Благовещенский район);
10) К-31 «Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава»;
11) К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от Славгорода до границы Новосибирской области;
12) К-18 «Алейск – Чарышское»;
13) К-07 «Алейск – Буканское».
Большинство трасс перекрыты еще с 22-23 января, а три последних закрыли 25 января. Кроме того, для грузового и пассажирского транспорта нет проезда по дороге К-25 («Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка»).
Также нет проезда для всех видов транспорта на 15 дорогах в Топчихинском районе. С полным списком можно ознакомиться на сайте «Алтайавтодора». Всего в крае перекрыли 29 дорог.
Дорожники на федеральных трассах А-322 и Р-256 работают в усиленном режиме. Сообщается, что в Казахстане открыли дорогу из РФ в Семипалатинск.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный «Алтайавтодора» (по местным дорогам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;
- дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.
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ИСТОЧНИК KP.RU