В Алтайском крае еще на четыре дня продлили штормовое предупреждение

25 Янв. 2020 2020-01-25T05:27:23+03:00

Неблагоприятная погода все никак не отступает

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Алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды до 28 января включительно.

Днем 25 января и ночью 26 января ожидаются мокрый снег, местами сильный, гололедица, продолжительные метели. Ветер усилится до 19-24 м/с.

Температура воздуха днем 25 января составит -2…+3 градуса, а 26 января похолодает до -15 градусов. В Барнауле 25 января будет -1...+1, а 26 января -6...-8.

С 27 января в регионе снова потеплеет, начнутся метели с мокрым снегом, ветер усилится до 18-23 м/с.

Все службы работают в режиме повышенной готовности с 23 января. В городах и районах края расчищают выпавший за время шторма снег. В Барнауле на дорогах работает вся имеющаяся снегоуборочная техника, в том числе нанятая.

Ранее «Алтайавтодор» закрыл для движения десятки региональных дорог. По данным на 17 часов 24 января, закрытыми оставались 13 трасс.

Телефоны диспетчерских служб:

- дежурный «Алтайавтодора» (по местным дорогам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU