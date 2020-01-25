В Алтайском крае еще на четыре дня продлили штормовое предупреждение
Алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды до 28 января включительно.
Днем 25 января и ночью 26 января ожидаются мокрый снег, местами сильный, гололедица, продолжительные метели. Ветер усилится до 19-24 м/с.
Температура воздуха днем 25 января составит -2…+3 градуса, а 26 января похолодает до -15 градусов. В Барнауле 25 января будет -1...+1, а 26 января -6...-8.
С 27 января в регионе снова потеплеет, начнутся метели с мокрым снегом, ветер усилится до 18-23 м/с.
Все службы работают в режиме повышенной готовности с 23 января. В городах и районах края расчищают выпавший за время шторма снег. В Барнауле на дорогах работает вся имеющаяся снегоуборочная техника, в том числе нанятая.
Ранее «Алтайавтодор» закрыл для движения десятки региональных дорог. По данным на 17 часов 24 января, закрытыми оставались 13 трасс.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный «Алтайавтодора» (по местным дорогам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;
- дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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