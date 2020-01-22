"Скорая" к умирающему пенсионеру в Рубцовске опоздала из-за непогоды

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:40:02+03:00

Такое объяснение по поводу трагедии в местной редакции дал краевой Минздрав

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Минздрав Алтайского края дал объяснение по поводу трагедии в рубцовской редакции газеты "Местное время".

Напомним, 21 января там умер 70-летний пенсионер. У него стало плохо с сердцем, а "скорая" ехала слишком долго.

По данным Минздрава, вызов поступил в Единую диспетчерскую службу в 11:50. Бригаду (двух фельдшеров и врача) направили в течение минуты.

- Расстояние от места нахождения бригады до вызова составило 4,5 км, но в связи с погодными условиями было затруднено движение по городу, поэтому автомобиль ехал 16 минут и прибыла в 12:07, - объяснили в Минздраве.

Между тем, журналисты "Местного времени" выяснили из своих источников, что эта бригада (обычная, а не реанимационная) возвращалась в Рубцовск из Большой Шелковки. В это время реанимационная бригада была свободна. И если бы вызовы по-прежнему принимали местные диспетчеры, а не единая диспетчерская служба в Барнауле, то они, естественно, направили бы к мужчине именно свободный реанимобиль.

Напомним, алтайские "скорые" перешли под управление единой диспетчерской службы в Барнауле в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU