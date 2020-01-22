2020-01-22T08:40:02+03:00
Происшествия

"Скорая" к умирающему пенсионеру в Рубцовске опоздала из-за непогоды

Такое объяснение по поводу трагедии в местной редакции дал краевой Минздрав
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
"Скорая помощь""Скорая помощь"Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Минздрав Алтайского края дал объяснение по поводу трагедии в рубцовской редакции газеты "Местное время".

Напомним, 21 января там умер 70-летний пенсионер. У него стало плохо с сердцем, а "скорая" ехала слишком долго.

По данным Минздрава, вызов поступил в Единую диспетчерскую службу в 11:50. Бригаду (двух фельдшеров и врача) направили в течение минуты.

- Расстояние от места нахождения бригады до вызова составило 4,5 км, но в связи с погодными условиями было затруднено движение по городу, поэтому автомобиль ехал 16 минут и прибыла в 12:07, - объяснили в Минздраве.

Между тем, журналисты "Местного времени" выяснили из своих источников, что эта бригада (обычная, а не реанимационная) возвращалась в Рубцовск из Большой Шелковки. В это время реанимационная бригада была свободна. И если бы вызовы по-прежнему принимали местные диспетчеры, а не единая диспетчерская служба в Барнауле, то они, естественно, направили бы к мужчине именно свободный реанимобиль.

Напомним, алтайские "скорые" перешли под управление единой диспетчерской службы в Барнауле в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Скорая" к умирающему пенсионеру в Рубцовске опоздала из-за непогоды
Снежный коллапс: прокуратуру не устроило, как чистят дороги в Барнауле
Алтайские школьники примут участие в финале детского научного конкурса
В Алтайском крае установлены тарифы на электроэнергию на 2020 год
Юный барнаулец станцевал "Фламенко" на шоу Первого канала "Лучше всех"
В Алтайском крае от снега очистили 19 из 25 проездов к населенным пунктам
Барнаульскую кофейню не снесут по требованию мэрии
Пожилой рубцовчанин умер в редакции газеты, не дождавшись «скорой»
В Барнауле упростилась процедура подключения к теплоснабжению
Бийчане выкопали в огромном сугробе туннель, чтобы пройти к остановке
Главную городскую елку начали разбирать в Бийске
ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк
Две алтайские школы закрыли на карантин
Фигурантом уголовного дела на Алтае может стать арбитражный судья
Барнаульцев приглашают прокатиться на собачьих упряжках и помочь животным
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
Волейболистки «Алтай-АГАУ» завершили тур чемпионата России в Иркутске
В Алтайский край возвращаются метели и снегопады
Алтай-Кокс заботится о безопасных условиях труда
Помочь южным районам после метели предложил председатель АКЗС
В Барнауле капитально отремонтируют Дворец молодежи
Экс-главу Рубцовска будут судить за мошенничество
В Барнауле за день экологической акции собрали больше 350 елок
Экс-глава Рубцовска снова отправится на скамью подсудимых