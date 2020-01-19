2020-01-19T07:37:31+03:00
Происшествия

Беременную женщину эвакуировали в больницу на снегоходе на Алтае

Из-за метели дороги стали непроходимы
Иван ОЛЕКСЮК
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Еще одну жительницу доставили до больницы на вездеходе.Еще одну жительницу доставили до больницы на вездеходе.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Небывалая метель разбила Алтайский край параличом. Если в больших городах, чертыхаясь, еще можно добраться до больниц, магазинов и работы, то на селе только и остается, что сидеть дома да ждать окончания распутицы.

А если что вдруг случится, то тут только спасателей вызывать. В субботу, 18 января, беременной жительнице из Топчихинского района срочно потребовалась помощь врачей – началось кровотечение. Дороги оказались переметены, скорая проехать не могла. Было принято решение эвакуировать женщину.

Сначала ее на снегоходе сквозь ветер и буран доставили из села Песчаное к фельдшеру из ближайшей деревни. На тот момент состояние было критическое, поэтому нужно было ехать дальше - в районную больницу, а это еще 30 километров.

Спасатели регионального управления МЧС пригнали технику повышенной проходимости

В итоге во второй половине дня женщину благополучно доставили в Топчихинскую центральную районную больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Это не единственный случай, когда спасатели помогали в этот день жителям. Была организована еще одна спасательная операция по оказанию помощи женщине в Третьяковском районе. Женщине требовалась помощь врачей.

- Дорогу до поселка Крючки замело во время снежной бури. С помощью дорожных служб была пробита дорога до населенного пункта Третьяково. Чтобы не терять драгоценного времени, было принято решение доставить женщину на снегоходах пограничной службы до машины скорой помощи, ожидающей на дороге в Третьяково. Операция закончилась успешно, женщина была доставлена в центральную районную больницу в кротчайшие сроки, - сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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