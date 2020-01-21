На Алтае ожидают новый мощный циклон со снегопадами

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:43:55+03:00

Его ожидают с 22 по 24 января

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Синоптики прогнозируют с 22 по 24 января включительно ухудшение погоды. Об этом на аппаратном совещании, которое состоялось 20 января, заявил заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко, пишет «Алтайская правда».

Так жителей региона предупреждают, что в ближайшем времени ожидается новая волна метелей и снегопадов. При этом последствия последнего снежного шторма устраняют до сих пор.

- 22, 23 и 24 января снова будут днями со сложными метеоусловиями. Вполне возможно, что даже худшими, чем мы наблюдали на прошедшей неделе. Идет большой циклон. По территории края ожидается, что ветер будет достигать 25 метров в секунду. Может быть, еще и больше. Прогноз будет уточняться, - сказал заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко.

Стоит отметить, что по поручению главы региона Виктора Томенко все спецслужбы сейчас работают в режиме повышенной готовности.

К слову, в Алтайском крае проходит новая волонтерская акция. Школьники и студенты помогают пенсионерам расчистить их участки от снега. Чтобы подать заявку о помощи нужно позвонить по номеру (3852) 37-03-65.

ИСТОЧНИК KP.RU