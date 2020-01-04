2020-01-03T22:59:24+03:00
Гороскоп

Яркие и хитрые. Самые известные Крысы Алтайского края

«Комсомолка» выяснила, кто из знаменитостей региона родился под этим знаком
Анастасия Корягина
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Крыса.Крыса.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Люди, рожденные в год Крысы, считаются умными и трудолюбивыми — по крайней мере, в это верят китайцы. По легенде о 12 знаках восточного гороскопа, это животное самым первым прибежало на зов Будды, обхитрив Быка. Потому в китайской астрологии именно Крыса открывает очередной 12-летний цикл. Крысы — яркие, своенравные, и всегда стоят начеку. На них очень трудно повлиять, они твердо стоят на страже своей свободы и независимости. «Комсомолка» выяснила, кто из известных людей в Алтайском крае родился под этим незаурядным знаком.

Сразу два кандидата в мэры Барнаула оказались Крысами. Депутат Барнаульской городской думы Елена Хрусталёва и экс-гендиректор «Барнаульского водоканала», директор фирмы «Ски Лайн» Сергей Шумов родились в 1960 году — в год Белой Металлической Крысы. Стихия и цвет знака повторяются только раз в 60 лет, а 2020 год — год именно Белой Металлической Крысы. Возможно, этот факт принесет им удачу на выборах в феврале.

Елена Хрусталёва. Фото: Барнаульская городская дума

Елена Хрусталёва.Фото: Барнаульская городская дума

В 1960 году также родились ректор «Алтайского государственного института культуры», депутат гордумы Галина Буевич и глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков.

В 1972 году наступило время Голубой Водяной Крысы. Сразу три депутата Алтайского краевого законодательного собрания родились в этом году. Это гендиректор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб, гендиректор «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин и глава алтайского регионального отделения партии ЛДПР Евгения Боровикова. В этом же году родился начальник Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Вадим Смагин. Фото: Фотоагентство Ночной Хоккейной Лиги

Вадим Смагин. Фото: Фотоагентство Ночной Хоккейной Лиги

В год Зеленой Деревянной Крысы (1984) родился алтайский легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира и серебряный медалист Чемпионата Европы по бегу на 400 метров Константин Свечкарь. В год Красной Огненной Крысы (1996) родился бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров и в командном спринте Виктор Муштаков.

Виктор Муштаков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Муштаков.Фото: Олег УКЛАДОВ

А вот алтайская лыжница Яна Кирпиченко Крысой не является, хоть и родилась в 1996 году. Она появилась на свет в январе, а в тот год Крыса вступила в свои права только в феврале. По той же причине Крысой не стала паралимпийская чемпионка в пауэрлифтинге Тамара Подпальная. Обе женщины родились под знаком Кабана или Свиньи.

Годы знака Крысы:

31 января 1900 года — 18 февраля 1901 года

18 февраля 1912 года — 5 февраля 1913 года

5 февраля 1924 года — 24 января 1925 года

24 января 1936 года — 10 февраля 1937 года

10 февраля 1948 года — 28 января 1949 года

28 января 1960 года — 14 февраля 1961 года

15 февраля 1972 года — 2 февраля 1973 года

2 февраля 1984 года — 19 февраля 1985 года

19 февраля 1996 года — 6 февраля 1997 года

7 февраля 2008 года — 25 января 2009 года

25 января 2020 года — 11 февраля 2021 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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