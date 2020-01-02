Нумеролог о 2020 годе: "Одни найдут в себе силы построить хайвэй в тундре, а другим лучше затаиться"

- 2020 год будет особенным, уверяет барнаульский нумеролог Вячеслав Класин. – Это связано с началом нулевого цикла. Все кирпичики, которые мы соберем в этом году, мы будем использовать ближайшие десять лет.

Чтобы каждый мог извлечь максимум из грядущего года, нумеролог дал особые рекомендации. Для начала вам нужно узнать главную цифру своей жизни – и это вовсе не банковский счет! Возьмите дату своего рождения и сложите все цифры до одной, в итоге должно получиться однозначное число. Например, если вы родились 20 января 1986 года, ваше число судьбы – 9 (2+0+0+1+1+9+8+6=27=2+7=9). Сложили? Тогда ищите себя!

Единица

Люди-единицы - это исследователи, «открывашки», которые прокладывают путь. Этот год для вас будет годом движения, но слушать вам нужно будет только себя. У единиц есть волшебная особенность находить пути решения. Пока все говорят «невозможно», они берут и прокладывают хайвэй в тундре. Верьте в свои силы и ищите свой путь.

Двойка

Двойка это энергия движения. А год для них будет особенным в том плане, что нужно будет изо всех сил слушать свой внутренний голос. Гонит он вас морозным вечером за мороженым – слушайтесь! Возможно, по пути к вам придет какая-то необычная идея.

- Бьюсь об заклад, Ньютон, которому на голову упало яблоко, именно так свои законы и открыл, - говорит нумеролог.

Тройка

Одна из самых загадочных цифр. Она женская и символизирует заботу, энергию денег, выгоды и накопительства, а также хозяйственность. Она помогает аккумулировать знания, но еще не применять. В 2020 году им нужно постараться соединить два своих качества – стремление к накоплению и умение найти свою выгоду. Главное, никого не слушать – «ноли» в этом году вообще всем говорят доверять только себе.

Четверка

Если сложить цифры 2020 года – получится та самая цифра «четыре». Это год этих людей – у них будет получаться все, но при одном условии. Цифра «4» - это цифра границ, общества и ответственности. Зарубите себе на носу, вам нельзя нарушать свои границы и границы чужих людей. Правда, вся соль в том, что «четверки» сами устанавливают границы для себя и других. Когда двойка с четверкой работают вместе – это люди-руководители. Не стесняйтесь этого делать, тогда все получат свою выгоду.

Пятерка

Это главная цифра матрицы, она находится в середине и имеет доступ ко всем и защищена всеми. Это сердце и душа. Для пятерки следующий год будет очень интересным. 2021 год – это год пятерки, а нынешний – это точка опоры. Если хотите, толчковая нога бегуна. В этом году вам нужно накапливать знания, копить силы, и быть на своей волне. Важно научиться слушать себя и действовать, слушая не разум, а душу. Следующий год для вас – рассветный.

Шестерка

«Шестерки» – это профессионализм, стержень, мастерство, харизма, дисциплина, самооценка. Если «тройка» - это поверхностное знания, то «шестерки» пробурили скважину и уже качают нефть. В 2020 году их ждет переход от количества к качеству, то есть знания кристаллизуются в опыт. Смело начинайте новое дело – оно легко получится. Или оттачивайте старые навыки, повышая мастерство. А еще этот год идеален для зарабатывания денег.

Семерка

Это интуиция для самих себя. На любое событие вам важно задавать вопрос – что на это скажет моя интуиция? К вам очень многое приходит через чувства. С другой стороны, когда такой человек приходит в жизнь других людей, он является революционером. В 2020 году «семерки» станут подарком для всех.

Восьмерка

Единственная цифра, которая не имеет начала и конца. Это везение, а люди этой цифры интуитивные психологи. Им постоянно нужно напряжение, они лучшие антикризисные управляющие. Они родились со знанием, как все устроено. Задайте им вопрос, они не думая, выдадут лучший ответ. 2020 год для этих людей будет временем для построения своего фундамента. Вы точно сможете сделать основу для чего-то важного, возможно, не на одно десятилетие вперед.

Девятка

Это фокус и мудрость. Они могут взять ночью книгу, открыть на первой попавшейся странице и найти ответ на какой-то глобальный свой вопрос. Потому что они черпают информацию из пустоты. Они знают все обо всем, знание уже есть внутри них. Человеку с конечной девяткой надо просто поверить в свои возможности и не пытаться вестись на общественное мнение. 2020 год будет годом накопления их мудрости.

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Представьте, что вы строите дом, в 2020 году вы должны подготовить фундамент. Обучение завершилось в 2019 году, а сейчас настало время действий. Возможно, вы не будете понимать, как строить этот фундамент и не видеть перспективы. В этом случае, просто собирайте кирпичики для своей десятилетней основы (далее)