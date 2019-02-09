2019-02-09T07:37:40+03:00
Спорт

Барнаулец Виктор Муштаков стал двукратным призером чемпионата мира среди конькобежцев

Накануне он завоевал «бронзу» и установил личный рекорд
Анна СЕМИНА
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Виктор МуштаковВиктор МуштаковФото: Анна СЕМИНА
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Воспитанник краевой спортивной школы «Клевченя» Виктор Муштаков в пятницу, 8 февраля, завоевал вторую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту.

Напомним, соревнования в эти дни проходят в немецком Инцеле. 7 февраля Виктор Муштаков в составе российской команды стал бронзовым призером в командном спринте. Его партнерами были Руслан Мурашов и Павел Кулижников.

Как позже признался ТАСС тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев, «бронзу» вполне можно внести в зачет и признать успешным результатом:

- Командный спринт в первый день турнира для нашей команды не давал возможности для маневра. Планировали, что третий круг побежит Денис Юсков, но формат турнира не позволил его включить в команду. Конечно, Виктору Муштакову было сложно добегать третий круг, ребята назвали успехом данный результат, но обидно, что уступили корейцам, разрыв был мизерный, - заявил специалист.

И вот, накануне, наш земляк смог завоевать первую в его карьере медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях. В пятницу разыгрывался комплект наград на дистанции 500 метров. Муштаков показал третий результат и установил очередной личный рекорд и обновил рекорд Алтайского края - 34,432 секунды.

Победителем же стал другой россиянин – Руслан Мурашов (34,225), а вот Павел Кулижников лишь седьмой (34.534). «Серебро» у олимпийского чемпиона Пхёнчхана-2018 норвежца Ховарда Лорентcена (34,356).

Сам Виктор признался, что очень рад своему достижению:

- Ура, ура! Ещё одна медаль на чемпионате мира, только на этот раз в личном зачете. Безумно рад! Спасибо всем, за поздравления и поддержку. Готовимся к завтрашнему дню, впереди 1000 метров, - написал спортсмен на своей странице после награждения.

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Ещё одна медаль на Чемпионате Мира
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Сегодня, 9 февраля, Виктор Муштаков поборется за медали на дистанции 1000 метров. Начало забегов в 17.04 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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