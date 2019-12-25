2019-12-25T16:59:13+03:00
Политика

Депутаты решили открыто голосовать за кандидатуру мэра Барнаула

Выборы состоятся 14 февраля 2020 года
Анастасия Корягина
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Барнаульские депутаты.Барнаульские депутаты.Фото: Олег УКЛАДОВ
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25 декабря на заседании Барнаульской городской Думы депутаты приняли решение открыто голосовать за кандидатуру будущего мэра, пишет МК на Алтае. Выборы состоятся 14 февраля 2020 года.

Согласно действующему регламенту, мэра выбирают путем тайного голосования. Но этот порядок предложили изменить. С инициативой выступили представители партии «Единая Россия» — в частности, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы Иван Огнев. Эту идею поддержали.

Кандидатов на пост мэра Барнаула отберет специальная конкурсная комиссия. Документы подали 9 человек: и.о. главы города Вячеслав Франк, депутаты Елена Хрусталева, Алексей Скосырский, а также управленцы Андрей Крылов и Сергей Шумов, пенсионеры Василий Часовских и Владимир Барсуков, безработный юрист Алексей Шипунов и член общественной палаты края Артем Зеров. Кандидат от «Коммунистов России» Александр Андрющенко пока только заявлял о своем намерении участвовать в выборах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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