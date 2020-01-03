2019 год глазами фотокорреспондента «Комсомолки»
В прошедшем 2019 году барнаульцы пережили множество ярких событий. Жители Алтайского края пережили разное, но все же больше было радостных моментов. Самые запоминающиеся в подборке от нашего фотокорреспондента Олега Укладова.
Крещение Господня
Традиционно барнаульцы отмечали Крещение Господня 19 января. В прошедшем году окунаться было разрешено в 52-х купелях алтайского края. Погода в тот день была благоприятная. Праздник проходил на позитиве, окунуться в тот день решились многие.
КрещениеФото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Аз.Арт. Сибирь – 2019»
Она открылась в краевой столице 14 марта. Это масштабная биеннале молодых графиков, живописцев, дизайнеров, скульпторов, которую алтайский «Союз художников» устроил в 2019 году уже в 13 раз. В прошедшем году к «Аз.Арту» присоединились 15 городских арт-пространств.
Выставка Аз.АртФото: Олег УКЛАДОВ
День Победы
9 Мая 2019 года Барнаул отпраздновал 74-ю годовщину Великой Победы. В тот день торжественная церемония традиционно началась с возложения цветов к Мемориалу Славы. Праздничные мероприятия прошли на площадях Советов, Победы, Сахарова, Привокзальной, у театра Драмы в парке «Центральном», на барнаульском Арбате, а также в районах города. В этот важный день традиционно также состоялось шествие «Бессмертного полка».
9 маяФото: Олег УКЛАДОВ
Губернаторский заплыв
Барнаульские любители поплавать в холодной воде устроили заплыв в Оби. Они посвятили его дню рождения губернатора Виктора Томенко. 12 мая главе региона исполнилось 48 лет. Под предводительством Александра Зеленецкого в заплыве поучаствовали несколько человек. Дистанция составила 1100 метров.
Губернаторский заплывФото: Олег УКЛАДОВ
День пограничника
Торжественные мероприятия состоялись в Барнауле 27 и 28 мая. Празднество традиционно открыли боевым расчетом на площади Ветеранов. Затем был праздничный концерт с участием сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. А 28 числа на площади Победы состоялся торжественный митинг с возложением венков к памятнику павшим за Родину.
День пограничникаФото: Олег УКЛАДОВ
«Ночной бал» в честь Пушкина
В 2019 году в этом мероприятии приняли участие больше 100 костюмированных танцоров из Барнаула, Бийска, Новосибирска. На балу побывало более 400 зрителей. В прошедшем году в сравнении с 2018 году интерактивная программа с танцевальными мастер-классами заметно расширилась.
Ночной балФото: Олег УКЛАДОВ
Шукшинские дни на Алтае
В 2019 году это событие приурочили к 90-летию Василия Макаровича. На торжественном открытии Шукшинских чтений одна из звездных гостей Алиса Гребенщикова так растрогалась, что расцеловала памятник Василия Макаровича. В этом ей помог председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков, он подсадил актрису.
Алиса ГребенщиковаФото: Олег УКЛАДОВ
День ВДВ в Барнауле
Традиционно 2 августа мероприятие началось с митинга на площади Ветеранов. Перед непосредственными виновниками торжества выступил глава региона Виктор Томенко. В честь 89-летия ВДВ губернатор Алтайского края также вручил государственные и краевые награды.
День ВДВФото: Олег УКЛАДОВ
100-летие Михаила Калашникова
Одним из важных мероприятий стало освящение храма на малой родине Михаила Тимофеевича в селе Курья. В юбилейном праздновании также приняла участие и дочь известного оружейника Елена Калашникова. В восстановленном храме теперь будут совершаться все церковные таинства.
Елена КалашниковаФото: Олег УКЛАДОВ
Соревнования по сноуборду
В 2019 году 4-5 декабря в Алтайском крае впервые на базе барнаульского горнолыжного комплекса «Авальман» состоялся этап Кубка России. В турнире приняли участие спортсмены из семи регионов России. Соревнования проводились в двух дисциплинах.
Этап Кубка России по сноубордуФото: Олег УКЛАДОВ
ИСТОЧНИК KP.RU