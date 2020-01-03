2019 год глазами фотокорреспондента «Комсомолки»

В прошедшем 2019 году барнаульцы пережили множество ярких событий. Жители Алтайского края пережили разное, но все же больше было радостных моментов. Самые запоминающиеся в подборке от нашего фотокорреспондента Олега Укладова.

Крещение Господня

Традиционно барнаульцы отмечали Крещение Господня 19 января. В прошедшем году окунаться было разрешено в 52-х купелях алтайского края. Погода в тот день была благоприятная. Праздник проходил на позитиве, окунуться в тот день решились многие.

Выставка «Аз.Арт. Сибирь – 2019»

Она открылась в краевой столице 14 марта. Это масштабная биеннале молодых графиков, живописцев, дизайнеров, скульпторов, которую алтайский «Союз художников» устроил в 2019 году уже в 13 раз. В прошедшем году к «Аз.Арту» присоединились 15 городских арт-пространств.

Выставка Аз.АртФото: Олег УКЛАДОВ

День Победы

9 Мая 2019 года Барнаул отпраздновал 74-ю годовщину Великой Победы. В тот день торжественная церемония традиционно началась с возложения цветов к Мемориалу Славы. Праздничные мероприятия прошли на площадях Советов, Победы, Сахарова, Привокзальной, у театра Драмы в парке «Центральном», на барнаульском Арбате, а также в районах города. В этот важный день традиционно также состоялось шествие «Бессмертного полка».

9 маяФото: Олег УКЛАДОВ

Губернаторский заплыв

Барнаульские любители поплавать в холодной воде устроили заплыв в Оби. Они посвятили его дню рождения губернатора Виктора Томенко. 12 мая главе региона исполнилось 48 лет. Под предводительством Александра Зеленецкого в заплыве поучаствовали несколько человек. Дистанция составила 1100 метров.

Губернаторский заплывФото: Олег УКЛАДОВ

День пограничника

Торжественные мероприятия состоялись в Барнауле 27 и 28 мая. Празднество традиционно открыли боевым расчетом на площади Ветеранов. Затем был праздничный концерт с участием сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. А 28 числа на площади Победы состоялся торжественный митинг с возложением венков к памятнику павшим за Родину.

День пограничникаФото: Олег УКЛАДОВ

«Ночной бал» в честь Пушкина

В 2019 году в этом мероприятии приняли участие больше 100 костюмированных танцоров из Барнаула, Бийска, Новосибирска. На балу побывало более 400 зрителей. В прошедшем году в сравнении с 2018 году интерактивная программа с танцевальными мастер-классами заметно расширилась.

Ночной балФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни на Алтае

В 2019 году это событие приурочили к 90-летию Василия Макаровича. На торжественном открытии Шукшинских чтений одна из звездных гостей Алиса Гребенщикова так растрогалась, что расцеловала памятник Василия Макаровича. В этом ей помог председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков, он подсадил актрису.

Алиса ГребенщиковаФото: Олег УКЛАДОВ

День ВДВ в Барнауле

Традиционно 2 августа мероприятие началось с митинга на площади Ветеранов. Перед непосредственными виновниками торжества выступил глава региона Виктор Томенко. В честь 89-летия ВДВ губернатор Алтайского края также вручил государственные и краевые награды.

День ВДВФото: Олег УКЛАДОВ

100-летие Михаила Калашникова

Одним из важных мероприятий стало освящение храма на малой родине Михаила Тимофеевича в селе Курья. В юбилейном праздновании также приняла участие и дочь известного оружейника Елена Калашникова. В восстановленном храме теперь будут совершаться все церковные таинства.

Елена КалашниковаФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования по сноуборду

В 2019 году 4-5 декабря в Алтайском крае впервые на базе барнаульского горнолыжного комплекса «Авальман» состоялся этап Кубка России. В турнире приняли участие спортсмены из семи регионов России. Соревнования проводились в двух дисциплинах.