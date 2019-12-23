Войны «зеленых»: Алтайский госуниверситет хочет построить корпус на месте сквера

В самый разгар войны общественников с министерством спорта, желающим занять территорию под физкультурно-оздоровительные центры в парке имени Ленина и у стадиона «Лабиринт», руководство АлтГУ вновь выносит на обсуждение строительство корпуса в сквере на площади Сахарова.

Весь 2019-й в Барнауле был назван Годом борьбы за зеленые зоны. Как раз в тот момент, когда даже губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем интервью дал понять, что масштабных строек в центре города не будет, на ГТРК «Алтай» выходит интервью с ректором АлтГУ Сергеем Бочаровым, который рассказывает о планах вуза касательно нового корпуса в сквере неподалеку от известного «Д-66».

- Популярность наших программ так высока, что к нам приходит большое количество студентов, и мы сталкиваемся с проблемой предоставления им современных учебно-лабораторных площадей. Новый корпус предполагает площадь примерно в 18 тысяч квадратных метров, которыми мы бы полностью покрыли все наши потребности. А участок на площади Сахарова как раз находится в бессрочном пользовании у АлтГУ, - поясняет свою точку зрения Бочаров.

По его мнению, то, что вуз может отобрать у города кусок зеленого сквера – это не совсем так. Якобы данный участок таковым и не является:

- Говорить о том, что там есть какая-то парковая зона, не приходится — там есть несколько деревьев и кустарников, - говорит он.

Взамен же будет построен зимний сад, заниматься которым будет биологический факультет.

- Поэтому с точки зрения количества растений наш город только выиграет при строительстве там корпуса АлтГУ, - заверил ректор вуза.

Помимо этого не так давно участники заседания совета выпускников вуза решили обратиться к главе региона с просьбой поддержать «развитие имущественного комплекса» университета. Опять же речь идет о строительстве. Обращение также поддержали ученые советы факультетов и институтов АлтГУ. Однако по данным ИА «Банкфакс», в данном случае единодушия, в отличие от выпускников, у преподавательского состава не было.

- Якобы решение поддержали все, кроме декана Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии (ФМКФиП) Сергея Манскова, - отмечает источник.

Такое ощущение, что вузовцам чихать на слова губернатора, ведь их боевой настрой пролоббировать стройку никак не согласуется с мнением главы региона, который, отвечая на вопрос по отелю Radisson, кажется, дал четко понять, что он поддерживает общественность, а значит, вопрос со стройкой на площади Сахарова практически закрыт.

- Когда я увидел, что ситуация зашла не в то русло, грозя превратиться в конфликтную, публичную, я политически вмешался и попросил прекратить эти изучения. Мне стало ясно отношение жителей Барнаула к этой части города. У меня есть представление, что где-то на среднесрочную, а, может и далекую перспективу, в этой части города вообще ничего нельзя делать. Таково общественное мнение, - отметил Виктор Томенко в итоговом интервью.

В таком свете становится совершенно непонятным давление на губернатора, как на истину в последней инстанции. В ближайшие дни к нему и так придут сотни подписей горожан и писем не просто с просьбой, а с требованием оставить в покое и не кошмарить зеленые зоны Барнаула и других городов края. Запретить в парках и скверах капитальное строительство. Кажется, тут начинает действовать правило надоедливых студентов – «брать измором».

- Если смотреть на обращение вуза со стороны краевых властей, то на ум приходит аналогия. Тут разгорается пожар, который пытаются как-то потушить, и в этот момент к пожарным подходит мужчина с канистрой бензина и спрашивает: "Можно я тут рядом костер подпалю?". Вот тебя только сейчас пожарным и не хватало. Худшего времени для такой идеи университет придумать не мог. Но их тоже можно понять: по инсайдерской информации, у федералов появились деньги на финансирование капитального строительства вуза, а этот сквер находится в бессрочном владении АлтГУ. По сути, это территория университета, и он, по законам, сам может распоряжаться своими землями, - пишет в своей авторской колонке на сайте ИА «Толк» главный редактор СМГ Андрей Никитин.

Что же получит Барнаул от нового корпуса? Если бы администрация вуза заявила, что вместе со строительством в разы увеличит и количество бюджетных мест, то возможно, это было бы как-то оправдано, якобы мы вкладываемся в наше будущее. Но об этом речи не идет. АлтГУ расширяет площади, чтобы заполучить больше студентов, а значит получить за их счет больше прибыли.

Напомним, это уже не первый «зеленый» скандал в Барнауле. Только недавно отказались от идеи строительства отеля сети Radisson в сквере рядом с «Барнаульской крепостью» и предложили найти ему другое место. Тем временем общественники продолжают борьбу за сохранение и восстановление парка имени Ленина и парка рядом со стадионом «Лабиринт», где министерство спорта Алтайского края хочет возвести два физкультурно-оздоровительных комплекса. По этому поводу в частности уже прошел один круглый стол, а также 22 декабря в парке Целинников состоялся митинг, который, к слову, власти проигнорировали

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