Митинг в защиту парков и скверов прошел в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-22T13:01:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 22 декабря, в парке Целинников в Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон города: парков и скверов.

Это было официально согласованное с администрацией города протестное мероприятие. Выйти на него жители краевой столицы были просто вынуждены – местные власти неохотно реагируют на накаляющуюся обстановку в Барнауле.

Митинг в защиту зеленых зон БарнаулаФото: Анна СЕМИНА

Напомним, в декабре министерство спорта Алтайского края заявило о выделении федеральных средств на строительство двух физкультурно-оздоровительных центров – по 125 миллионов рублей на каждый. Один должны возвести в парке имени Ленина, второй – рядом со стадионом «Лабиринт». Жителей города возмутил тот факт, что стройка развернется на территории парков, которые и так за последние годы сократились. А для этого еще потребуется вырубить несколько сотен деревьев. На этой неделе уже состоялся круглый стол на данную тему, однако его участники не смогли прийти к общему знаменателю. Поэтому министр спорта Алексей Перфильев резюмировал, что общение в таком формате продолжится.

Митинг в защиту зеленых зон БарнаулаФото: Анна СЕМИНА

Сегодня же, несмотря на официальное приглашение, никто из чиновников от минспорта, администрации города и правительства края на митинг не пришел. Те же неравнодушные люди, которые выстояли в парке Целинников все полтора часа, смогли не только высказать свое видение ситуации, но и оставить подписи под обращением к губернатору. В общей сложности акцию протеста посетили около 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU