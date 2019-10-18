Строительство в «болоте»: нужен ли Барнаулу Radisson?

Возможное строительство в Барнауле 4-звездочной гостиницы международной сети Radisson вызвало настоящий ажиотаж у барнаульцев. Точнее сказать, волнения возникли из-за места, где хотят построить новый отель – сквер возле колеса обозрения на площади Сахарова. Большинство горожан хотят оставить одну из немногих зеленых зон в центре города в неприкосновенности. Перспективы и опасения строительства отеля обсудили эксперты во время круглого стола, который состоялся 17 октября.

Проект отеля уже готов

Макет будущего отеля, который, кстати, стоит 500 тысяч рублей, представил потенциальный инвестор, совладелец компании «ПремиумСтрой-Алтай», первый заместитель генерального директора Иван Лужаев.

- Отель представляет классическое здание в стиле сталинского ампира. Это 6-8 этажный объект, который вписывается в инфраструктуру города. Предусмотрены все замечания – чтобы не закрывать соседнюю пятиэтажку, сохранить часть зеленого сквера. Основная концепция – открытость для всех. Все люди смогут погулять по территории насаждений, - рассказал совладелец компании «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев.

Иван Лужаев. Фото: Анна Меньшикова

По его словам, строительство рассматривается уже два года, предлагалось несколько участков, все они уже отработаны, и не подходят, так как для возведения четырехзвёздочной гостиницы применяются определенные стандарты. Поэтому место на площади Сахарова сейчас рассматривается как единственно возможное.

Возможные плюсы

По словам Ивана Лужаева, гостиница такого уровня может привлечь в регион бизнесменов, которые смогут заключить соглашения в области промышленности, а также проводить различные мероприятия федерального или международного уровня.

Это подтвердила член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева.

- К нам не приезжают, потому что негде разместиться, нет достойных и свободных конференц-залов, - рассказала Ирина Слесарева.

В скором времени Барнаул примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в 2021 году. Также стоит вспомнить, что Алтайский край выступает площадкой для тренировок биатлонистов в Белокурихе, недавно проходил международный турнир Student Hockey Challenge-2019, который стал ежегодным.

Опасения

Больше всего жителей краевой столицы волнует вопрос уничтожения десятков деревьев в сквере, на месте которого появится гостиница. Представители власти и инвестор в ответ на эти опасения отвечали, что оставят как минимум часть сквера.

- Опасения людей по поводу сквера мы учли. Во внутреннем дворе гостиницы располагается его основная часть, и туда могут пройти все желающие. Основная концепция отеля – открытость для всех, - заявил Иван Лужаев.

Макет гостиницы. Фото: Анна Меньшикова

Возле отеля запланировано 26 парковочных мест, плюс планируется сделать подземную парковку. Ее строительство может серьезно повлиять на растительность на поверхности, это заметили и архитекторы, и общественники.

- У нас есть очень хорошая зона, на площади Сахарова, где стоят старые водные резервуары, в лучшем случае эту территорию можно было бы использовать как общественную, сформировать наш барнаульский парк «Зарядье» по типу московского, так можно было бы не перекрывать на время праздников магистраль. Что касается отеля, так он все же убирает сквер, оставляя часть. Еще стоит учесть, как расположена подземная парковка, ведь над ней, как правило, большие деревья не растут, - считает архитектор член градостроительного совета Барнаула Алексей Квасов.

Возникает огромное количество трудностей, как для горожан, так и для самих владельцев Radisson. Например, вход в отель придется расположить лишь с одной стороны, чтобы не создавать помехи для праздничных мероприятий. Со стороны пр. Социалистического войти можно будет лишь в ресторан при гостинице.

Против строительства гостиницы на площади Сахарова выступают и общественники.

- Я разговаривал и с жителями города, и с общественниками, и с историческим сообществом, все против строительства объекта в этом месте. Это повлечет частичное уничтожение сквера. А если он останется, но будет во дворике, не факт, что проход к нему не закроют. По опыту могу сказать, что в итоге может оказаться, что сквера и вовсе не будет, так что макет проекта еще ничего не значит. Я считаю, что для здания нужно другое место, например Обской бульвар, - отметил руководитель местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Будет ли отель востребован?

Много разговоров на круглом столе было и о том, что гостиница не окупится, так как ценник у Radisson довольно впечатлительный. Предполагаемые конкуренты сети в Барнауле - директор гостиницы «Улитка» и гендиректор гостиницы «Барнаул» рассказали о своих простоях, особенно в летние месяцы.

- На кого вы рассчитываете? На командировочных? Основной наш ценник – 3500 рублей за сутки. Дорогие номера не востребованы, - заметил гендиректор гостиницы Барнаул Сергей Воронов.

Круглый стол. Фото: Анна Меньшикова

Тут же вспомнили и про сети отелей Hilton и AZIMUT, которые в свое время также хотели зайти на барнаульский рынок, но вовремя «опомнились».

- Надеяться на туристов? Каких? У нас люди командированные приезжают. Когда говорят о необходимости такого отеля, чем руководствуются? Какими данными? Какими цифрами? И где эти цифры взять? Насколько загружаются наши отели, кто-нибудь интересовался? - эмоционально вопрошала директор гостиницы «Улитка» Светлана Касаткина.

Впрочем, среди знатоков туризма у инвестора Ивана Лужаева нашлись и защитники.

- Хочется шляпу снять перед инвесторами, которые при всем отношении, которое даже сейчас на вашем круглом столе, продолжают хотеть что-то делать в нашем «болоте». А насчет крупных мероприятий – они к нам не приходят, потому что гостей некуда селить, - сказала Ирина Слесарева.

Она призвала не воспринимать в штыки современный проект и рассмотреть как минимум другие варианты расположения отеля.

- За последние десять лет у нас не было построено ни одной гостиницы в Барнауле. Последняя возведена в 2008 году. Добавлю, что рентабельна гостиница при 60% загрузке, - считает председатель алтайской региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство» Татьяна Малышева.

Реакция властей

- Правительство Алтайского края заинтересовано в приходе в край инвесторов. Мы готовы поддерживать ответственные инвестпроекты, направленные на развитие экономики, социальной сферы края. Но мы не можем игнорировать мнение экспертов и жителей Алтайского края. Любая площадка предполагает необходимость находить компромиссы, - сказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Евгений Дешевых. Фото: Анна Меньшикова

О том, что возведение гостиницы может затянуться, напоминают представители администрации Барнаула.

- Генеральный план города и правила землепользования и застройки не предусматривают строительство капитального объекта на этой территории. Приняв решение возводить данный объект, нужно понимать, что придется провести дополнительную подготовительную работу, чтобы этот земельный участок исключить из территории общего пользования, сменить там функциональную зону. Все эти процедуры займут около двух лет, – уточнил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Дмитрий Аристов.

Когда гостиница будет построена

Возведение гостиницы хотели приурочить к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который будет проходить в Барнауле в 2021 году. Но успеют ли – большой вопрос. Пока что каждая сторона тянет одеяло на свою сторону. Общественники негодуют по поводу места стройки. Отельеры считают, что их потенциальный конкурент в лице сети международного уровня в бедном Барнауле обречен на провал, а представители туриндустрии, наоборот, видят в этом новый виток для развития города. Власти готовы идти на компромисс. Но удастся ли это сделать - покажет время.

После круглого стола инвестор Иван Лужаев признался, что так и не понял, почему к отелю предъявляется столько претензий. По его словам, на соседнем участке на площади Сахарова (там, где сейчас находится гора и парк) уже решено возвести многоэтажку – построят и никого не спросят.

- И круглый стол по этому поводу вряд ли будут проводить.., - отметил он.

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