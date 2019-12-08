Более 1 млрд рублей потратят на дороги к новому алтайскому курорту

На площадке строящегося алтайского курорта «Белокуриха-2» построят дороги на сумму более 1 млрд рублей. Региону уже выделили 880 млн из федерального бюджета на их строительство. Остальную сумму вложит краевой бюджет, сообщил начальник управления по туризму края Евгений Дешевых на инвестиционном форуме в Белокурихе.

Строительство дорог из центральной части «Белокурихи-2» к горам Мишина и Глухариная запланировано на ближайшие три года. Трассы будут освещены, вдоль них построят тротуары и велодорожки.

«Мы давно просили дорогу на Мишину гору и фактически за свой счет сделали подготовку дороги. Мы очень рады, что будет построена дорога и к горе Глухариной, которая заработает как курорт в ближайшие годы. Проект просто прекрасный. Таких дорог в самой Белокурихе нет. Для нас это подарок», — сказал заместитель гендиректора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

На строящемся курорте уже есть объекты питания и спорта: лыжно-биатлонный комплекс, горнолыжная трасса. Также здесь проложены магистральные сети: линия электропередач и электроподстанция, газопровод, завершено строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Правительство края решило начать строительство внутриплощадочных коммуникаций за счет региональных средств, чтобы снизить финансовую нагрузку на будущих инвесторов. Строительство инфраструктуры начнется со следующего года. На это зарезервировали 66 млн рублей в краевой адресной инвестиционной программе.

Также власти готовы субсидировать часть процентной ставки по кредитам инвесторов, компенсировать налог на имущество, затраты на подключение к инженерным сетям и на приобретение нового технологического оборудования.

Работы на Глухариной горе инвесторы планируют начать в следующем году. Полноценно горнолыжный комплекс начнет функционировать через несколько лет. В 2020 году на площадке завершат строительство разводящих газовых сетей, а к 2021 году построят водопровод.

В прошлом году на Мишиной горе построили горнолыжные трассы и подъемник и уже официально открыли сезон 2019-2020. За период участия в предыдущей федеральной целевой программе в развитие «Белокурихи-2» инвестировали более 5 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей составили частные инвестиции.

«Белокуриха-2» строится на высоте 600-800 метров над уровнем моря. Ранее депутат Госдумы и президент Союза биатлонистов Владимир Драчев заявил, что есть возможность строительства трасс на высоте 1100-1200 метров. Впервые в истории РФ с нуля создается курорт рядом с уже действующим курортом федерального значения.

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