Депутат Госдумы предложил построить аэропорт в Белокурихе и провести Олимпиаду

Президент Союза биатлонистов России и депутат Госдумы Владимир Драчев предложил построить аэропорт неподалеку от Белокурихи. По его словам, на алтайском курорте есть все условия для тренировок по биатлону и лыжным гонкам.

На лыжно-биатлонном комплексе в "Белокурихе-2" высота 800 м и есть возможность сделать ступеньку до 1200 метров. Сейчас все европейцы готовятся к соревнованиям на высоте, и у них из-за этого перед нашими спортсменам есть преимущество. Поэтому мы строим большие планы на Алтай и Белокуриху. Я даже предлагаю построить неподалеку аэропорт, чтобы не ездить из Горно-Алтайска и Барнаула.

Также Драчев заявил, что у Белокурихи-2 есть большие перспективы для проведения зимней Олимпиады. Пока не хватает только инфраструктуры.

Министр спорта Алексей Перфильев предложил создать рабочую группу, в которую войдут спортсмены, чиновники, экологи и другие заинтересованные лица для обсуждения всех проблемных вопросов и координации действий до строительства объектов на "Белокурихе-2".

В Белокурихе проходит инвестиционный форум для потенциальных инвесторов. Собственники земель рассчитывают продать трассы нового горнолыжного комплекса. Торги состоятся 7 декабря прямо на «Белокурихе-2». Ожидаются инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ознакомиться с программой можно на сайте портала «Белокуриха-2».